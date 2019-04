Coppa Campania, la Todis Salerno Basket 92 si arrende a Battipaglia in semifinale.

Termina in semifinale l’avventura della Todis Salerno Basket ’92 in Coppa Campania, trofeo vinto lo scorso anno. Nella cornice del palasport di Ariano Irpino, le granatine sono state sconfitte 60-52 dalla Polisportiva Battipagliese, che accede alla finalissima contro le padroni di casa irpine, a loro volta vittoriose sulla JuveCaserta.

Salerno sempre avanti nei parziali, decisivo l’ultimo quarto che ha visto le battipagliesi pigiare il piede sull’acceleratore. In ogni caso, un buon test per mantenere alta la concentrazione e soprattutto il ritmo fisico. Ora, la testa della squadra di coach Forgione è tutta allo scontro diretto di sabato 6 aprile in casa della New Cap Marigliano, ultima a braccetto con Salerno in graduatoria… all’ultima giornata: chi vincerà, conquisterà la permanenza in Serie B.

TODIS SALERNO ’92-POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE 52-60 (18-12; 28-25; 43-39)

SALERNO: Torruella 20, Cenerini 2, Fumo, Da. Di Donato 5, Ledda 2, Cragnolino 4, Martella, Giulivo 15, D. Paradisi, Di. Di Donato 4, Gasparro ne, Scolpini. All: Forgione.

BATTIPAGLIA: Montiani 7, Cremona ne, Bisogno 2, De Feo 7, Panniello ne, Opacic 15, Germano 8, De Rosa 15, Di Martino 6. All: Di Pace.

Arbitri: Argenio-Petrillo (Avellino)