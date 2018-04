Coppa Campania, Givova Ladies batte Cercola ed è finalista.

Emozioni a fior di pelle al PalaFusco. La Givova Ladies batte in una sfida equilibratissima (57-50) il Sorriso Azzurro Cercola e si qualifica per la finale della coppa Campania “Dante Maiorani” di domani alle 20,30 contro Salerno Basket ’92.

Tensione che si taglia con il coltello nella prima frazione. Entrambe le squadre commettono vari errori banali. Scibelli e Esposito rispondono colpo su colpo, poi solo un bersaglio da sotto di Errico permette al Sorriso Azzurro di chiudere avanti di 1 (7-8). Nel secondo quarto Scafati scalda subito la mano dall’arco e con due triple siderali di Čičić e Scibelli (15-10), costringe al timeout le ospiti. Le nero arancio volano fino al +8 (20-12), ma le vesuviani sono abili a replicare con Esposito e Fedele, che annullano il gap con un break di 9-0 (20-21). La rimonta non spaventa, però, Scafati che con le esperti Scibelli e Iozzino vanno al riposo sopra di un possesso pieno (24-21).

Alla ripresa delle ostilità la Givova Ladies inizia subito con le marce alte. Čičić e Scibelli, ben coadiuvate anche da Sicignano, portano le locali fino alla doppia cifra di differenza (36-26). Ma dall’altra parte sale in cattedra Fedele, che va a bersaglio con continuità tenendo in scia la sua squadra (38-31). Complice anche il quarto fallo di Čičić, Scafati allenta la pressione. Così Cercola ne approfitta per ridurre fino al -4 (40-36) le distanze con i punti in lunetta segnati da Esposito e Gemini.

Negli ultimi dieci giri di lancetta la gara si fa vibrante. Il Sorriso Azzurro mette il fiato sul collo alle nero arancio (43-42). Poi è la sorprendente Porcu a prendere per mano le proprie compagne e a scrivere un break, che distanzia di nuovo Cercola (51-42). La scarica di bombe dell’esterna sarda tramortisce le viaggianti. Così Čičić e ancora Porcu dalla linea della carità sigillano il risultato.

Questo il commento di coach Ottaviano. “Faccio i complimenti a tutta la squadra per la grande prova offerta stasera. Si vedeva, che non c’era voglia di mollare e vincere questa partita. E’ la quarta volta che affrontiamo e battiamo Cercola, ma non è mai stato facile. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo all’atto conclusivo con Salerno”.

Givova Ladies Scafati-Sorriso Azzurro Cercola 57-50

Givova Ladies Scafati: Sicignano 3, Iozzino 6, Porcu 13, Sapienza 5, Ottaviani n.e., Scibelli 11, Čičić 17, Baglieri n.e., Ceccardi 2, De Michele n.e.. All. Ottaviano

Sorriso Azzurro Cercola: Romano 2, Persico 2, Scarpati n.e., Popolo 2, Margio 2, Mattera n.e., Gemini 5, Fedele 20, De Martino n.e., Esposito 15, Errico 2. All. Patrizio

Arbitri: Santonastaso e Bernardo di Caserta

Parziali: 7-8, 24-21, 40-36