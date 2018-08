Concluso il torneo di beach volley a Cava, i premiati di questa edizione da record.

Con la premiazione di 26 agosto, si è concluso il 23mo Torneo di Beach Volley Città di Cava de’ Tirreni. Edizione che ha richiamato giocatori dall’Agro nocerino, Penisola Sorrentina oltre che Cava, Torre Annunziata e Salerno.

Nel 2×2 femminile, totalmente cavese, vince la coppia Flavia Ferrieri – Valeria Silo che per due set a zero hanno battuto in finale il due Camilla Consalvo – Eleonora Sorrentino. Nella specialità 4×4 misto vince il Sun Friend’s, formazione con componenti di Cava e di Salerno. Secondo posto per “L’Uva Buona”, formazione con componenti giunti da Ercolano, Torre Annunziata e Penisola Sorrentina. 2×2 maschile invece vincono i salernitani Alfonso Capriolo e Paolo Cantarella che battono per due set a zero i cavesi Vincenzo Senatore e Osvaldo Olivieri. Piccola nota di cronaca, è Osvaldo Oliveri il giocatore più longevo con 22 presenze su 23 tornei finora disputati. Ultima finale giocata è il 2×2 misto. Vince la formazione Dario Crispo e Michela Ricciardi, il primo di Nocera, la seconda di Pagani. Secondo posto per Salvatore Frecentese e Francesca Passante di Pompei.

“Edizione senza precedenti. 170 partecipanti che sono venuti da Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore e Nocera Inferiore, Pagani, Torre Annunziata, Torre del Greco, Sorrento e Napoli – commenta Giovanni Scarlino, presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni.

Un Torneo che, al di là delle piogge pomeridiane che non hanno nient’altro che rinfrescato l’aria, si è svolto senza problemi. Davvero ottima la partecipazione di pubblico che ha potuto assistere dagli spalti approntati alle spalle del Comune metelliano a 70 incontri e 4 finali.

Imponente l’attività di comunicazione web e social che, tra foto, video spot, dirette e instantstories, ha avvicinato gli utenti al Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni facendo conoscere non solo l’andamento del Beach Volley, ma anche le tante attività organizzate durante tutto l’anno.

“Nel corso della premiazione, vista la loro pregressa esperienza pallavolista, ho chiesto sia a Lorena Iuliano, Presidente del Consiglio Comunale, sia a Eugenio Canora, Consigliere comunale, di partecipare alla 24 edizione, ma non solo – ha spiegato il Presidente Scarlino – visto l’importante numero di presenze, ho chiesto al Presidente Iuliano l’impegno affinchè l’edizione 2019 possa essere la più grande di sempre organizzata su sette giorni”. Il Presidente Giovanni Scarlino ha poi voluto ringraziare lo staff del CSI e quindi tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’edizione 2018, l’Amministrazione comunale e la Metellia Servizi per la concessione dell’ampio parcheggio.