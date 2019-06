Città di Cava, Salernitana vince il Torneo Allievi, la Nazionale Lega Pro i Giovanissimi, l’Olimpia Sport i Mini Giovanissimi.

La Salernitana trionfa nella categoria Allievi. Successi della Rappresentativa Nazionale Lega Pro tra i Giovanissimi e dell’Olimpia Sport nei Mini Giovanissimi. Festa grande anche per il Savino Soccer negli Esordienti 2006, la Dea Diana negli Esordienti 2007, la Dream Soccer nei Pulcini 2008 e nei Pulcini 2009, l’Accademia Sorrento nei Primi Calci e la Valle di Suessola nei Piccoli Amici. Tommaso Mancini della Nazionale Lega Pro (Giovanissimi) il miglior calciatore del Torneo, Tommaso Busatto della Nazionale Lega Pro (Allievi) la “giovane promessa”, Roberto Di Peso della Rinascita Cava 2000 (Piccoli Amici) il mister “più comunicativo”. Sono i verdetti della 30ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, terminato sabato 15 giugno 2019 con le finali di tutte le categorie e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (Sa) dopo 8 intensi giorni di gare e ben 183 incontri disputati.

Nella categoria Allievi il Trofeo D’Amico è andato alla Salernitana di mister Ernesto De Santis, che ha superato 5-3 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, la Rappresentativa Nazionale Lega Pro dei tecnici Daniele Arrigoni e Luigi Corino. Decisivo nella lotteria finale l’errore di Alessandro Bertocchi, il cui penalty è stato parato dall’estremo difensore granata Gaetano De Simone, autentico protagonista del match, avendo già “neutralizzato” un altro rigore nei minuti finali della partita, che è stata arbitrata da Mattia Pascarella (Can Pro) della Sezione di Nocera Inferiore.

Grande esultanza finale da parte dei giocatori e di tutto lo staff della Salernitana, che succede così alla Lazio nell’Albo d’oro e che nel corso della Cerimonia di Chiusura ha “ritirato” l’ambito Trofeo D’Amico e la Targa della Commissione Europea – Rappresentanza Italia, quest’ultima riservata alle vincitrici di ogni categoria.

Applausi a scena aperta anche per la Rappresentativa Nazionale Lega Pro, “consolatasi” con l’assegnazione al suo calciatore Tommaso Busatto (del Vicenza, classe 2002) del Trofeo “Scommettiamo che… – Premio Adriana D’Incecco”, tributato dal Comitato Organizzatore alla “giovane promessa” particolarmente distintasi nel corso della kermesse. Soddisfazione anche per Cristian Orefice della Cavese, che con 4 reti segnate ha vinto il titolo di miglior marcatore.

La Rappresentativa Nazionale Lega Pro si è “rifatta” nella finale della categoria Giovanissimi, nella quale ha sconfitto 5-2 ai rigori (2-2 alla fine dei tempi regolamentari) la Rappresentativa Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, allenata da Andrea Albanese. Un autentico trionfo per la squadra del tecnico Daniele Arrigoni, il cui calciatore Tommaso Mancini (sempre del Vicenza, classe 2004) ha vinto il titolo di miglior marcatore con 6 reti realizzate, ma soprattutto si è aggiudicato la “Coppa Tremil” come miglior calciatore dell’intero Torneo, consegnatagli da Lionello Manfredonia, dirigente sportivo e notissimo ex calciatore. La Rappresentativa Nazionale Lega Pro ha così “incassato” durante la Cerimonia di Premiazione il Trofeo Gino Avella, consegnato da Monica Avella, figlia dell’indimenticabile giornalista cavese cui ogni anno è dedicato il “Città di Cava de’ Tirreni”.

Finale col “giallo” nella categoria Mini Giovanissimi. Il campo aveva fatto registrare la vittoria (6-5 ai rigori, 1-1 t.r.) della Sergio Academy sull’Olimpia Sport, ma successivamente il Trofeo Damarila è stato assegnato all’Olimpia per irregolarità nel tesseramento di due calciatori da parte della Sergio Academy. La Scuola Calcio metelliana si è almeno in parte “consolata” con la vittoria del suo giocatore Francesco D’Aniello del titolo di miglior marcatore (6 reti).

Negli Esordienti 2006 – Trofeo Pasqualino Lodato affermazione della S.C. Savino Soccer, che ha superato 4-3 ai rigori (0-0 t.r.) la S.C. Santa Maria Assunta. Miglior marcatore della categoria con 5 reti Catello Amendola della S.C. Virtus Junior Napoli.

Negli Esordienti 2007 – Trofeo TE.RI si è imposta la S.C. Dea Diana, che ha avuto la meglio per 1-0 sull’AP Turris. Per i casertani anche il titolo di miglior marcatore della categoria con Francesco Santacroce (3 reti).



Nei Pulcini 2008 – Trofeo Marco Luciano ancora una finale (ben 6 su 9 totali) decisa dai rigori, che hanno premiato la S.C. Dream Soccer, impostasi 8-7 (2-2 t.r.) sulla S.C. Red Lions. Ed anche la categoria Pulcini 2009 – Trofeo IMA ha visto il trionfo della S.C. Dream Soccer, che ha sconfitto 4-1 in finale la S.C. Santa Maria Assunta.



Successi infine nei Primi Calci – Trofeo Catello Mari della S.C. Accademia Sorrento, affermatasi dopo la lotteria dei rigori 6-4 (t.r. 3-3) sulla S.C. Madonna dei Bagni, e nei Piccoli Amici – Trofeo Power Tech della S.C. Valle di Suessola, che al termine di una finale combattutissima ha battuto 4-3 la S.C. Rinascita Cava 2000.

C’era grande attesa anche per l’assegnazione del “Trofeo Vincenzo Pellegrino”, messo in palio dal giornalista Antonio Di Giovanni e riservato al “calciatore più comunicativo”. Quest’anno eccezionalmente il riconoscimento è stato attribuito ad un allenatore, Roberto Di Peso della S.C. Rinascita Cava 2000 (categoria Piccoli Amici), con questa motivazione: “Essendo dopo pochi minuti dall’inizio della gara la squadra avversaria (l’Alba Cavese) rimasta con un calciatore in meno, non avendo la stessa cambi da operare, il tecnico non ha esitato a far uscire definitivamente dal campo un suo calciatore, in modo da disputare praticamente tutto il match ad armi pari. Un gesto di grandissima sportività, lealtà e signorilità, ancor più significativo tenuto conto della categoria di appartenenza, riservata a bambini di 6 e 7 anni. Un’età in cui tali gesti e comportamenti risaltano ancor più come esempi e modelli da seguire”.

Durante la Cerimonia sono state consegnate anche le Coppe Fair Play, che sono andate alla Rappresentativa Nazionale Lega Pro tra gli Allievi (Coppa “Conad”), alla Rappresentativa Nazionale LND nei Giovanissimi (Coppa “Città di Cava de’ Tirreni”), a Madonna dei Bagni nella categoria Mini Giovanissimi (Coppa “Ok Pubblicità”), a Santa Maria Assunta tra gli Esordienti 2006 (Coppa “Comm. Federico De Filippis”) ed alla Dea Diana negli Esordienti 2007 (Coppa “Grafica Metelliana”).

Spazio nel corso dell’intensa serata anche al sorteggio di alcune maglie prestigiose, messe a disposizione dall’Associazione “La Nostra Famiglia” Onlus di Cava de’ Tirreni tra tutti coloro che hanno dato un contributo volontario per sostenere l’apertura di una nuova struttura da parte del centro di riabilitazione per bambini e ragazzi in età evolutiva che opera nella città metelliana dal lontano 1976. Ecco i nominativi dei vincitori: Claudio Maffettone, biglietto n. 611: maglia della Spal (Simone Missiroli) – Livio Pastore, biglietto n. 208: maglia dell’Italia (Fabio Cannavaro) – Anna Purgante, biglietto n. 677: maglia della Nazionale Lega Pro – Antonietta Padovano, biglietto n. 668: completino della Lega Nazionale Dilettanti – Maurizio Lorusso, biglietto n. 865: maglia del Napoli (Lorenzo Insigne).

Con le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura è calato il sipario sulla 30ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, caratterizzata come sempre da numeri record e da eventi di grande richiamo, volti a celebrare lo storico traguardo del trentennale. Su tutti, la consegna del Premio “Piero Santin” agli allenatori Claudio Ranieri ed Emilio De Leo e la Mostra itinerante (unica tappa in Campania) “Un secolo d’Azzurro”. Anche quest’anno il Presidente Giovanni Bisogno e l’intero Comitato Promotore hanno largamente vinto la loro partita…

I RISULTATI DELLE FINALI

Allievi – Trofeo D’Amico: Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana 3-5 ai rig. (0-0 t.r.)

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella: Nazionale LND-Nazionale Lega Pro 2-5 ai rig. (2-2 t.r.)

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila: Sergio Academy-Olimpia Sport 0-3 (a tavolino)

Esordienti 2006 – Trofeo Pasqualino Lodato: Savino Soccer-Santa Maria Assunta 4-3 ai rig. (0-0 t.r.)

Esordienti 2007 – Trofeo TE.RI: Turris-Dea Diana 0-1

Pulcini 2008 – Trofeo Marco Luciano: Dream Soccer-Red Lions 8-7 ai rig. (2-2 t.r.)

Pulcini 2009 – Trofeo IMA: Santa Maria Assunta-Dream Soccer 1-4

Primi Calci – Trofeo Catello Mari: Accademia Sorrento-Madonna dei Bagni 6-4 ai rig. (3-3 t.r.)

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech: Rinascita Cava 2000-Valle di Suessola 3-4