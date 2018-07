Carlo Noviello nuovo portiere della Tgroup Arechi.

La Tgroup Arechi è lieta di comunicare di aver formalizzato l’ accordo con il portiere, classe 96, Carlo Noviello per la prossima stagione agonistica.

Nativo di Cava De Tirreni, seppur giovanissimo, Noviello può già vantare una buona esperienza in Pallanuoto, anche in ambito europeo. Difatti, dopo tre anni a difesa dei pali della Rari Nantes Salerno, è giunta la chiamata dalla compagine spagnola della Waterpolo Huetor Vega. Un anno all’estero prima del suo arrivo alla Tgroup Arechi.

“Sono molto felice ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura. Ringrazio il presidente che mi ha voluto fortemente consentendomi di ritornare a giocare a Salerno”. Le prime parole di Carlo Noviello, nuovo portiere della squadra scudocrociata:”Dopo tre anni alla Rari, avevo bisogno di un cambio radicale di vita ed è per questo che scelsi di giocare in Spagna, anche se soltanto per una parte di stagione dovendo poi trasferirmi in altra città per motivi universitari. Ringrazio Sandro D’Auria e Vincenzo De Sio che insieme al mister Milic hanno contribuito alla mia scelta di rimettermi in gioco.” Ed infine una promessa:”Darò tutto me stesso affinché possiamo disputare una grande stagione – prosegue – . Non dobbiamo porci obiettivi ma pensare partita dopo partita. D’altronde, siamo consapevoli che andremo ad affrontare un campionato equilibrato dove ci sarà una battaglia sportiva ogni sabato. Non vedo l’ora di conoscere personalmente il mister ed i compagni di squadra, anche se con diversi di loro ho già condiviso numerose partite da avversario. Abbraccio tutti i tifosi, e spero che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni. Forza ARECHI!”.