Buccino Volcei, sconfitta in casa del Salernum.

Termina con una sconfitta la trasferta del “Figliolia” di Baronissi per il Buccino Volcei. La formazione di mister Menza (ancora in tribuna per squalifica) pur giocando una buona partita torna a casa con un pugno di mosche. L’analisi è presto fatta: zero tiri in porta subiti, una costante presenza nella metà campo avversaria eppure il Salerum vince all’inglese. I rossoneri partono bene e cercano il vantaggio dagli sviluppi corner mentre al 10′ Santese si trova tutto solo in area ma non riesce a concludere al meglio. La forza del Salernum è il cinismo e il saper sfruttare al meglio le indecioni degli ospiti. Al 20′ il vantaggio che spezza le gambe agli ospiti. Dagli sviluppi di un calcio di punizione si alza un campanile: Lullo non calcola bene la traiettoria con la sfera sbatte sulla trasferta e cade sui piedi di Citro che in area piccola non sbaglia. Sotto di un gol i rossoneri si allungano alla ricerca del pari ma manca quel quid necessario per impensierire Coscia. Si va all’intervallo tra le polemiche per una direzione arbitrale che, se nel complesso è positiva, difetta in alcune evidenti chiamete che rischiano di far incattivire la partita. Nella ripresa è un monologo rosssonero con Cascone e soci che sono stabilmente nella metà campo avversario ma non trova in pari. Il Salermun si limita a difendere con ordine e provare a ripartire. Vere occasioni non si segnalano eccezion fatta per quanto accade all’ennesimo contropiede con Citro che viene atterrato in area da Verderese e lo stesso numero 11 dagli undici metri sigla la sua personalissima doppietta. Termina così la partita. Se è vero che non erano queste le partite da vincere per cercare la salvezza, dall’altro lato i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più almeno per quanto messo in campo. Ora però bisogna guardare avanti al match casalingo contro il Centro Storico Salerno in programma sabato prossimo. Una sfida che è uno scontro diretto da non fallire per continuare a guardare con fiducia alla salvezza diretta.

SALERNUM – BUCCINO VOLCEI 2-0 Marcatori: 20′, 89′ Citro (B) Ammoniti: De Luca, De Simone (S), Verderese (B). Asd Salernum Baronissi: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore, Botta, Cartone, Rinaldi E., De Luca (dal 63’ Ciardiello), De Crescenzo (dal 53’ Minguzzi), Citro. A disp: Rinaldi A., D’Auria R., Bestaevi, Apicella, Natella. All. Quaglia Buccino Volcei: Lullo, Verderese, Schiavone, Cascone, Magliano, Mongiello, Santese (dal 90’ Pascente), Botta (dal 63’ Teta), Roviello, Pucciariello, Dell’Arciprete (dal 78’ Fernicola). A disp: Freda, Murano, Del Chierico, Masucci. All. Menza Arbitro: Federico di Agropoli Assistenti: Mercurio di Torre Annunziata e Scala di Castellammare di Stabia.