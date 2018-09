Buccino Volcei, poker alla Poseidon.

Un Buccino Volcei formato super rifila un poker alla Poseidon e porta a casa la vittoria stagionale per la soddisfazione di patron Del Chierico raggiante a fine gara con i suoi ragazzi artefici di una prestazione impeccabile.

Mister Costantino, che deve fare a meno di Botta Antonio in mediana per via di un problema fisico, affida la cabina di regia all’ultimo arrivato Bovi mentre ai suoi lati Cascone e Njei garantiscono tanta quantità. In difesa debutta dal primo minuto in promozione il giovane Marchese mentre a destra Angelo Botta con Magliano e Giordano centrali. In attacco confermato il tridente Santese-Barra-D’Orilia.

Parte forte il Buccino Volcei che dopo 5’ da sviluppi di un corner colpisce la traversa con il tiro dal limite di D’Orilia. Poi al 20’ il Volcei reclama un rigore per fallo su Barra che l’arbitro non concede. Il direttore di gara però al 30’ concede il penalty agli ospiti per fallo di mano di Iannelli. Dagli undici metri Santese non perdona.

Nemmeno il tempo di esultare che al 33’ arriva il raddoppio. Cross di Santese corta respinta della difesa locale arriva Bovi che bagna il suo ritorno al rossonero con una rete bella quanto importante. Prima della fine del primo tempo la Poseidon si fa vede con alcune conclusioni ma nessun grattacapo per Daraban.

Nel secondo tempo la partita non cambia canovaccio e il Volcei cala il tris al 62’. Santese serve in area Dell’Arciprete che al volo infila la sfera sotto la traversa e mette la partita in ghiaccio. Tre minuti dopo al 65’ Njei pressa l’ultimo difensore della Poseidon e ruba palla, dribbla Coscia e deposita il poker con la quale chiude virtualmente la gara.

Nel finale di gara tanti cambi e alcune presupposti per il pokerissimo dei rossoneri che, però, non arriva.

Si bagna con un successo la prima trasferta in campionato per il Buccino Volcei della gestione Costantino. Ora da lunedì si torna a pedalare in allenamento per farsi trovare pronti alla gara casalinga contro la Giffonese.

Us Poseidon – ASD Buccino Volcei: 0-4

Us Poseidon: Coscia, Cicia, Franco Eros, Cavallo, Giudice (35′ st Arundine), Iannelli (21′ st D’Arco), Annunziato (36′ pt Di Ruggiero), Comunale (36′ pt Capo), Salzano, D’Andria (21′ st Naddeo), Forino. A disp.: Cavaliere, Franco Alberto, Fortunato. All. Alfieri.

ASD Buccino Volcei: Daraban, Marchese (20′ st Maltempo), Botta Angelo (17′ st Mongiello), Cascone, Magliano R, Giordano, Santese (33′ st Rago), Njei, Barra (1′ st Dell’Arciprete), Bovi (24′ st Iuzzolino), D’orilia. A disp.: Bifulco, Botta Antonio, Gesso, Castagna. All.: D. Costantino.

Marcatori: 30′ pt Santese su rig., 33′ pt Bovi, 17′ st Dell’Arciprete, 20′ st Njei.

Note: Ammoniti: Barra, Iannelli, Botta Angelo

Arbitro. Polichetti (Salerno), Assistenti: D’Emma e Cafaro (Salerno).