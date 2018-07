Buccino Volcei, confermato Romeo Magliano, firma un top tra i pali.

Decolla ufficialmente il mercato del Buccino Volcei. Dopo tante trattative condotte sotto banco il patron Del Chierico ufficializza altri due rinforzi. A difendere i pali rossoneri ci sarà Cristian Pergamena mentre confermato il centrale difensivo Romeo Magliano.

Classe 1992 Cristian Pergamena non ha bisogno di presentazioni. Salernitana in B, poi le esperienze con Aprila in D e Milazzo in C2, una breve parentesi a Sarno in D prima della Paganese in C1. Nel 2014 passa al Campagna in Eccellenza mentre l’anno seguente si divide tra Ebolitana e Pignola sempre in Eccellenza. Nel 2016/17 vince con il Campagna il campionato di Prima Categoria e la Coppa Italia. Lo scorso anno ha difeso la porta del Campagna in Promozione fino all’amaro epilogo della finale play off persa in casa del Santa Maria di Castellabate che gli costeranno cinque gare da non disputare nel prossimo torneo. “Scegliere Buccino – ha dichiarato Pergamena – è stata una scelta facile in quanto ho trovato un progetto serio e ambizioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ci tengo a ringraziare il presidente Del Chierico perché – aggiunge – oltre a dimostrare la sua piena fiducia in me non si è posto minimante il problema della mia squalifica che purtroppo dovrò scontare a inizio campionato”. Infine una nota per il Buccino rossonero: “L’anno scorso ho avuto il piacere di incontrare il Buccino come avversario e – conclude –devo dire che mi ha colpito molto la cornice di pubblico che c’era quindi spero che anche quest’anno i tifosi ci stiano vicino e noi con il loro sostegno cercheremo di toglierci delle belle soddisfazioni”.

La società ha ufficializzato nella data di oggi la conferma dell’esperto difensore centrale Romeo Magliano. Classe 1994, Magliano lo scorso anno in maglia rossonera ha disputato l’intera stagione. Giunto alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Calpazio a poco a poco ha conquistato la leadership difensiva e si è distinto in zona gol per due importanti marcature ad inizio stagione. Un ragazzo che, nonostante le offerte di altre squadre, si è trovato bene a Buccino e ha sposato in pieno il progetto sportivo del presidente. “Sono felice di continuare a giocare con il Buccino Volcei – le prime parole di Romeo Magliano. Lo scorso anno mi sono trovato benissimo con tutti, dalla società ai tifosi e quindi era per così dire scontata una mia permanenza. Voglio ringraziare il presidente e gli amici di Buccino con cui abbiamo costruito un rapporto che va al di là del campo e questo potrà essere importante anche nel rettangolo di gioco. L’obiettivo di quest’anno – conclude ­- è fare meglio dello scorso e vista la rosa che il presidente sta allestendo sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni”

A presentare i ragazzi in foto il presidente Gaetano Del Chierico che sottolinea: “Cristian Pergamena è un giocatore di livello, uno dei migliori portieri di questa categoria e non solo. Siamo davvero felici che abbiamo sposato il nostro progetto e sicuramente la sua esperienza non può che portare vantaggi al tutta la squadra. Romeo Magliano – continua il presidente – è un importante leader difensivo che lo scorso anno si è espresso a buoni livelli e siamo convinti che può darci tanto. Inoltre è un ragazzo eccezionale ed in poco tempo è riuscito a farsi apprezzare e a creare un legame importante con la componente buccinese della squadra. Spero, ma sono convinto, che stiamo allestendo una buona squadra che possa regalarci una classifica diversa rispetto allo scorso anno anche se poi sarà il campo il giudice supremo”.