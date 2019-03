Big match a Palermo tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Telimar; prima contro seconda in classifica.

Scontro ad alta quota quello di sabato pomeriggio tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e il Telimar Palermo, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie A2 di pallanuoto maschile. Prima e seconda della classe si affrontano nel più classico dei duelli alla piscina Olimpica di Palermo alle ore 16.

I siciliani stanno disputando un campionato di altissimo livello con i vari Migliaccio, Lo Cascio, Galioto, Lamoglia e lo straniero Saric. Alla vigilia del torneo anche loro puntavano decisi ai play off e sono in linea con le aspettative.

Dunque si prevede uno scontro di altissimo livello, con una Rari Nantes Salerno che sta bene in salute ed è consapevole della propria forza, chiamata a una prova di maturità. All’andata i giallorossi si imposero per 10-6 dopo una gara non semplice. Oggi la Rari ha 6 punti di vantaggio in classifica proprio sui siciliani e sarebbe importantissimo mantenere o aumentare questo gap, in vista delle prossime impegnative sfide che attendono Scotti Galletta e compagni. I salernitani troveranno un ambiente molto caldo e dovranno mettere in acqua ancora più concentrazione e furore agonistico per portare a casa un risultato utile.

Mister Matteo Citro:”Affrontiamo una squadra composta da diversi giocatori di qualità, in un ambiente molto caldo. Dobbiamo essere bravi a limitare i loro punti di forza, riducendo al minimo i nostri errori e giocando con qualità entrambe le fasi di gioco”.

Intanto sabato prossimo la Rari osserverà un turno forzato di riposo, a causa dello spostamento al 15 maggio della gara interna contro il Messina. Dunque alla ripresa per i giallorossi ci sarà un’altra trasferta temibile, il 13 aprile ad Anzio contro il Latina, al momento terza forza del campionato.