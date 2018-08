Bellizzi Volley ripescato in serie D.

L’attesa è stata lunga, trepidante, a tratti snervante. Alla fine, però, la buona notizia è arrivata: il Volley Bellizzi parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Il Comitato Regionale della FIPAV ha accolto la domanda di ripescaggio ed ha ammesso il club in Serie D. Il Volley Bellizzi conquista dunque quella promozione sfumata sul campo, all’ultima giornata, lo scorso anno.

Naturalmente c’è grande soddisfazione all’interno del sodalizio gialloblu. A cominciare dal Dg Federica Siano, che ha seguito in prima persona l’iter burocratico che ha portato al ripescaggio: «Questa notizia ci ha reso davvero entusiasti. Aspettavamo da qualche giorno notizie dalla FIPAV e l’attesa stava iniziando a diventare spasmodica. Per fortuna l’esito è stato positivo e non possiamo fare altro che esultare. Sono particolarmente soddisfatta per le ragazze e l’intero staff tecnico. Lo scorso anno tutti hanno lavorato sodo per conquistare sul campo la promozione, con l’obiettivo fallito sul filo di lana nonostante una stagione super. Questo ripescaggio ci consegna una promozione che meritavamo già lo scorso maggio».

Felice ed esultante anche il Presidente Nicola Pellegrino: «Finalmente! Il ripescaggio ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti lo scorso anno. Sicuramente i verdetti del campo sono solenni, questa promozione “fuori campo” rappresenta però il giusto premio per tutti coloro i quali profondono impegno in questa società, nessuno escluso. Ora ci godiamo per qualche giorno questa soddisfazione, poi ci metteremo al lavoro per iniziare a preparare la nuova stagione. Sarà un campionato sicuramente impegnativo, regionale e non più provinciale, in cui saremo chiamati a competere con compagini di livello importante. Come sempre, vogliamo dimostrare di essere in grado di giocarcela con tutti e fare un’ottima figura».