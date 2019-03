Battuta Partenope, Bellizzi approda alle Final Four di Coppa Campania, in campionato gara interna contro Angri.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi approda alle Final Four di Coppa Campania. Nel 2° turno della competizione, andato in scena ieri, i gialloblu si sono imposti al “PalaBerlinguer” sulla Pallacanestro Partenope per 70-65. Davanti al proprio pubblico, i ragazzi di coach Nino Sanfilippo hanno avuto la meglio sulla capolista del campionato di Serie C Gold, al termine di una partita combattuta e rimasta in bilico fino agli istanti finali.

Di Mauro e compagni si regalano così la semifinale, dove affronteranno la New Caserta Basket di Mihalic e Johnson. L’altra semifinale vedrà contro il New Basket Agropoli e la Cestistica Benevento. Le Final Four si svolgeranno il prossimo 13 e 14 aprile, con la sede ancora da definire.

La testa ora torna però immediatamente al campionato, dove Bellizzi è atteso dalla difficile trasferta sul campo di Angri Pallacanestro, valida per il 21° turno di Serie C Gold. La gara si svolgerà domenica 3 marzo, presso il “PalaGalvani” di Angri (SA). Palla a due alle ore 18:30. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Clemente Santonastaso di Maddaloni (CE) e dal 2° arbitro sig.ra Lucia Bernardo di San Nicola la Strada (CE).

Con appena 2 punti a dividere le due squadre in classifica (Bellizzi 24 e Angri 22), la sfida di domenica rappresenta un importante crocevia nella corsa play-off. I grigiorossi proveranno a ribaltare il verdetto dell’andata e ad agganciare Bellizzi a quota 24 punti. Dal proprio canto, i gialloblu sono chiamati a riscattare la sconfitta patita due settimane fa sul campo del New Basket Agropoli.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

Il tecnico gialloblu si sofferma dapprima sulla vittoria in Coppa Campania: «Abbiamo disputato un’ottima gara. Partenope ha dimostrato, ancora una volta, il proprio valore. Noi però, rispetto alle due partite di campionato, siamo stati meno ingenui ed abbiamo conquistato l’approdo alla fase finale». L’obiettivo diventa ora portare a casa il trofeo: «Vogliamo assolutamente vincere. L’auspicio è che venga designata una bella sede per le Final Four, una struttura confortevole che possa permettere ai tanti appassionati che accorreranno, di godere di uno spettacolo straordinario».

La vittoria contro Partenope dà anche una spinta psicologica in più a Bellizzi in vista dell’impegno ad Angri: «La prestazione ed il successo ci infondono sicuramente maggiore convinzione, specie in alcune strutturazioni nuove che stiamo provando durante la settimana». Al “PalaGalvani”, Sanfilippo si aspetta una gara tutt’altro che facile: «Sarà un match ancor più duro rispetto a quello dell’andata. Loro si sono rinforzati molto, non lesinando sforzi sul mercato. Ci aspettano 40’ difficili».

Angri si affiderà come sempre ad Hankerson, suo uomo migliore. Ma nessuna gabbia preparata dal coach gialloblu: «Nessuna marcatura speciale. Dobbiamo essere bravi a difendere di squadra, senza tralasciare alcun particolare o sottovalutare gli altri elementi di Angri». Nessun problema di stanchezza, secondo il tecnico, dopo lo sforzo psico-fisico profuso per la gara di Coppa Campania: «Non ci saranno ripercussioni. Due giorni e mezzo bastano e avanzano per recuperare le energie fisiche e mentali utili a fare una buona prestazione».