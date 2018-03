Basket Ruggi, vittoria a Sorrento.

Il Basket Ruggi Salerno supera senza troppi patemi la Polisportiva Sorrento nella penultima giornata del campionato di serie B femminile, con il punteggio 63-39.

Passano però alcuni minuti prima che le ragazze di coach Pignata ingranino la marcia: solo infatti al termine del primo periodo di gioco arriva il primo vero break che porta le locali sul 19-6 al decimo minuto. Nel secondo periodo, pur verificandosi un lieve calo, le rosso-blu mantengono la doppia cifra di vantaggio portandosi negli spogliatoi sul 32-21. Alla ripresa delle ostilità, le ragazze del Ruggi stringono le maglie in difesa e con belle giocate in transizione allargano la forbice del vantaggio sul 51-39. L’ultimo quarto è di pure accademia con il coach salernitano che ruota tutte le ragazze, trovando belle risposte da tutte coloro chiamate in causa.

SETTORE GIOVANILE. Una grande soddisfazione arriva dal gruppo under 13, formato da Roberta Feoli – Martina Marino – Andrea Di Tota – Ilaria Lombardi, che si afferma campione alla fase regionale del Join the Game, accedendo così alle Finali Nazionali di Jesolo del 26 e 27 maggio! L’avventura delle due squadre under 14 si ferma invece ai quarti di finale della competizione 3vs3.

Basket Ruggi Salerno – Polisportiva Sorrento 63-39 (19-6, 13-15, 19-8, 12-10)

Tabellini: Martines 5, Bisogno 2, Panniello 3, Scarpato 12, Germano 6, Patanè 2, Di Pace 9, Di Martino 2, Opacic 6, Panteva 4, De Feo 12, Fumo. Coach Pignata