Basket Ruggi, le Under 13 campionesse regionali.

Nuovo ottimo risultato della Ruggi Salerno.

La squadra di basket salernitana è campionessa regionale nella categoria u13 femminile del torneo nazionale 3 vs 3, Join the Game, riservato a categorie u13 e u14 maschili e femminili.

Il quartetto formato da Martina Marino, Andrea Di Tota, Roberta Feoli e Ilaria Lombardi non ha trovato alcun ostacolo nella fase provinciale e ieri, 25 marzo, ha vinto anche la fase regionale battendo squadre importanti come Cercola e Castellamare, che in regione sono tra le migliori realtà femminili.

Con questa vittoria le giovani Martina Marino,

Andrea Di Tota, Roberta Feoli e Ilaria Lombardi, allenate da Rino Pignata e Federica Di Pace, hanno avuto accesso alle fase nazionale del 26 e 27 maggio a Jesolo.