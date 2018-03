Basket Ruggi, impegno interno contro Ariano Irpino.

Seconda giornata della fase ad orologio del campionato di serie B femminile: ospite sabato alle 19 al Pala Zauli la Virtus Ariano Irpino.

Due vittorie ed una sconfitta, questo il bilancio contro le irpine. E bisognerà ripartire proprio dalla sconfitta subita nell’ultimo turno di Coppa Campania in cui le rosso blu di coach Pignata hanno offerto probabilmente la prestazione più brutta della stagione. Recuperate Martines, De Feo e Montiani, assenti nella sfida di Capri, bisognerà fare ancora a meno di Scarpato, out per infortunio. La gara sarà diretta da Saverio Serino e Valeria Santoro di Caserta.

SETTORE GIOVANILE. Domenica mattina ore 11:45, si terrà in tendostruttura a Battipaglia l’ultima gara del girone di ritorno del campionato under 14 femminile: a far visità ci sarà l’Azzurro Cercola. Turno di riposo invece per il gruppo under 13.