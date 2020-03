Basket, rinviata a domenica 15 gara Givova Scafati contro Latina.

La Givova Scafati rende noto che la gara valevole per l’ultima giornata di ritorno della stagione regolare del campionato di serie A2 (girone ovest) tra Givova Scafati e Benacquista Latina, in programma per domenica 8 marzo, alle ore 18:00, al PalaMangano, è stata rinviata a domenica 15 marzo, stessa ora e stesso luogo.

