Basket Bellizzi, ultima di regular season in trasferta a Monte di Procida.

Ultimi 40’ di regular season per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 25° turno del campionato di Serie C Gold, i gialloblu saranno impegnati nella trasferta sul parquet della Virtus Monte di Procida. La gara sarà disputata domenica 31 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Monte di Procida (NA). Palla a due alle ore 20:30. La gara sarà arbitrata dal 1° arbitro sig. Clemente Santonastaso di Maddaloni (CE) e dal 2° arbitro sig. Mattia Mandato di San Nicola la Strada (CE).

Di Mauro e compagni andranno alla ricerca dell’ultimo acuto, per chiudere nel migliore dei modi un campionato vissuto da protagonista. Con un successo in terra procidana, inoltre, i ragazzi di coach Sanfilippo costringerebbero la Pallacanestro Salerno a conquistarsi nell’ultimo turno il 3° posto in classifica.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

Coach Sanfilippo assicura massima concentrazione in vista dell’ultimo impegno della stagione regolare: «Non andremo sicuramente a Procida con lo spirito di chi è in gita di piacere. C’è un’ultima partita da giocare ed un campionato da rispettare ed onorare. Saranno gli ultimi 40’ della nostra stagione regolare e vogliamo chiudere in bellezza, per poi prepararci al meglio alle gare play-off. Non ci saranno quindi esperimenti o prove durante il match. Giocheremo la gara al massimo delle nostre potenzialità per tornare a casa con i 2 punti. Da lunedì, inizieremo a proiettarci sugli spareggi promozione».

Proprio in vista dei play-off, Sanfilippo analizza il processo di crescita degli elementi più giovani: «Gli under sono cresciuti molto dal punto di vista della personalità e della capacità di stare in campo. Sono molto soddisfatto dell’impegno che hanno mostrato in tutta la stagione, con l’obiettivo di migliorarsi allenamento dopo allenamento. È chiaro che, in alcune occasioni, pagano qualcosa per una mera questione fisica, di taglia. Quando ti ritrovi di fronte un avversario più grosso e strutturato, puoi farci ben poco ovviamente. A parte questo, però, sono davvero felice del cammino che hanno fatto fin qui. Questo ci permetterà, durante i play-off, di poter contare anche sul loro apporto. Sono sicuro potranno darci soluzioni ed alternative importanti anche in gare difficili come quelle che ci attendono».