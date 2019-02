Basket Bellizzi, scontro al vertice in casa con la Partenope.

Il 18° turno del campionato di Serie C Gold mette in programma la supersfida al vertice tra Semprefarmacia.it Basket Bellizzi e Pallacanestro Partenope. Al “PalaBerlinguer” di Bellizzi (SA) si affrontano le prime due della classe. La gara sarà disputata domenica 10 febbraio, palla a due alle ore 18:30. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Mirko Sabatino di Salerno e dal 2° arbitro sig. Danilo Correale di Atripalda (AV).

Attesa palpitante, per una partita dal peso specifico importante. Una vittoria contro la capolista, significherebbe aggancio in vetta alla classifica per Di Mauro e compagni. Dal proprio canto, Partenope arriva a Bellizzi con uno score da vertigini: 13 vittorie ed una sola sconfitta. Una gara che, dunque, promette spettacolo ed adrenalina e che delineerà meglio le gerarchie del campionato.

Un big match a cui anche la tifoseria gialloblu si sta preparando, con il “PalaBerlinguer” che si annuncia gremito in ogni ordine di posto ed una coreografia pronta ad accogliere la squadra all’ingresso sul parquet.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

A due giorni dal match, il tecnico racconta la settimana vissuta dalla squadra: «Abbiamo svolto degli ottimi allenamenti, di grande intensità. I ragazzi hanno dimostrato una sana voglia di mettere attenzione su richieste che per forza di cose, visto lo spessore dell’avversario, devono essere più alte. Affronteremo una squadra forte, con una taglia da Serie B, in cui tutti possono fare cose buone».

«Per battere Partenope – prosegue Sanfilippo – servirà una prestazione di grande premura, concentrazione e serietà. Sarà molto importante l’apporto che verrà dalla panchina, dovremo essere pronti in 10. Che il minutaggio sia alto o basso, ogni elemento dovrà garantire affidabilità quando verrà chiamato in causa».

Nonostante l’importanza della posta in palio, il tecnico gialloblu preferisce non guardare solo alla classifica: «Sarà una bella gara, tra due squadre forti che hanno alle spalle società serie, giocata in un palazzetto pieno di entusiasmo e sana partecipazione. Che si giochi per il primo posto è irrilevante, questa è roba per fanatici dei risultati e noi non lo siamo. Quel che conta di più è il gioco e l’idea che sta alla base. Io credo che se giochi bene, spesso vinci. Una vittoria o una sconfitta non devono però rappresentare l’unico parametro per valutare una stagione, altrimenti si perde di vista il quadro generale».

In chiusura Sanfilippo sottolinea l’importanza dell’apporto del pubblico: «Queste sono gare in cui la tensione può farla da padrone. Avere il sostegno appassionato dei nostri tifosi è fondamentale, può rappresentare un fattore soprattutto negli errori».