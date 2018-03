Basket Bellizzi, sconfitta ad Agri, sabato di nuovo in campo a Casavatore.

Nel recupero del 21° turno di campionato, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi cade sul campo della Primelab Angri Pallacanestro. Al termine di un match emozionante, i grigiorossi si impongono 76-71. Con questo successo, la squadra di coach Massaro si porta a quota 36, staccando di quattro lunghezze Bellizzi e conquistando il vantaggio negli scontri diretti (all’andata la gara era finita 75-72).

In casa gialloblu resta solo tanto rammarico e la consapevolezza che la vittoria poteva essere alla portata. La squadra di coach Pierluigi Orlando è stata brava a restare agganciata al match, riuscendo a contenere i tentativi di fuga di Forino e compagni. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo lungo con dieci lunghezze di svantaggio (45-35), i gialloblu si sono resi protagonisti di una strepitosa terza frazione. Con un parziale di 12-23, gli ospiti hanno totalmente annullato lo svantaggio e chiuso il terzo quarto sul 58-58.

Quando l’inerzia sembra a proprio favore, però, si spegne la luce nella compagine cara al patron Pellegrino. Angri ne approfitta e mette a segno un micidiale parziale di 13-0, portandosi sul 71-58. È l’allungo che decide la partita. Bellizzi prova a scuotersi, trovando anche una buona reazione. Non basta però l’0rgoglio, per recuperare un gap troppo ampio. La sirena finale spegne le speranze di rimonta e sancisce la sesta sconfitta stagionale.

Di nuovo in campo

Poche le ore a disposizione per metabolizzare il k.o. e recuperare le forze. Domani sabato 3 marzo si torna di nuovo in campo. Nel 23° turno di campionato, i gialloblu sono attesi dalla trasferta sul campo della Neapolis Basket Casavatore. Il match sarà disputato presso il Centro Sportivo “Nestore” di Napoli. Palla a due alle ore 18:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Danilo Correale di Atripalda (AV) e dal 2° arbitro Giovanni Cusano di Avellino.

Bellizzi si ritroverà di fronte una squadra in parte cambiata rispetto alla partita d’andata, terminata con un roboante 103-51 in favore dei gialloblu. I partenopei, in piena bagarre salvezza, vorranno riscattare il pesante stop patito al “PalaBerlinguer” e conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Per Di Mauro e compagni, invece, l’occasione di mettere subito alle spalle la sconfitta di Angri.