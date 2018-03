Basket Bellizzi ospita la Partenope.

Nel 24° turno del campionato di Serie C Silver, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi ospita la Pallacanestro Partenope. Il match sarà disputato domenica 11 marzo, al “PalaBerlinguer” di Bellizzi. Palla a due alle ore 18:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Fabio Dell’Infante di Ariano Irpino (AV) e dal 2° arbitro sig. Filippo De Gennaro di Avellino.

Reduci da due vittorie nelle ultime due uscite stagionali, i gialloblu vogliono proseguire nel trend positivo. Contro Partenope, la squadra di Orlando ha la possibilità di staccare definitivamente una delle inseguitrici. Di contro, però, ci sarà una Partenope in gran forma. La formazione napoletana è reduce da 4 vittorie nelle ultime 6 giornate, con le due sconfitte arrivate contro avversari di spessore come Angri e San Nicola Cedri.

Le dichiarazioni di coach Pierluigi Orlando

Queste le dichiarazioni di coach Orlando in vista del prossimo impegno: «Rispetto alla gara d’andata, Partenope ha cambiato la guida tecnica e qualche elemento nel roster. Stanno attraversando un ottimo periodo di forma, come testimoniano le 4 vittorie negli ultimi sei turni. In più, verranno a Bellizzi per vendicare la sconfitta subita nel match d’andata e per alimentare le proprie speranze di agganciare il treno play-off. Per tutte queste ragioni, ci aspetta come sempre una battaglia. Dal canto nostro, vogliamo mantenere inviolato il “PalaBerlinguer” e tenere a distanza chi ci insegue in classifica».

All’andata arrivò una vittoria sofferta, per 81-83, con gli ospiti bravi a recuperare addirittura uno svantaggio di 15 lunghezze. Orlando si attende una gara altrettanto impegnativa: «Come noi, Partenope è una neopromossa che ha però allestito un ottimo organico. Possono contare su elementi di spessore come Silvestrini, sceso dalla Serie B, Bustamanate che è uno dei migliori realizzatori del campionato, senza dimenticare il gruppo storico che è stato protagonista della promozione lo scorso anno».

Il trainer di Bellizzi indica la strada da seguire per portare a casa i due punti: «All’andata, come detto, fu una partita molto dura. Questo perché tutti gli elementi di Partenope riuscirono a dare il proprio contributo. Noi dovremo offrire una prestazione matura in difesa, soprattutto negli 1vs1 e le collaborazioni in pick and roll. Servirà grande attenzione anche a non regalare occasioni extra, prestando grande attenzione sui rimbalzi».

Il 24° turno di campionato prevede in calendario anche il big match tra San Nicola Cedri e Pallacanestro Maddaloni. Un passo falso dei maddalonesi, potrebbe dare l’0ccasione a Bellizzi di compiere il sorpasso in classifica: «È fuori dubbio che i punti in palio domenica siano molto importanti, sia per tenere lontano gli inseguitori che per provare a conquistare il 4° posto in solitaria. Speriamo di riuscire a portare a casa i due punti, che è la cosa fondamentale, e poi penseremo alla trasferta proprio sul campo di Maddaloni».