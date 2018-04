Basket Bellizzi, netta vittoria in casa della Megaride Napoli.

Nel penultimo turno della regular season, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi si impone con un netto 50-88 sul campo della Megaride Basket Napoli. Al cospetto di una compagine fortemente rimaneggiata, la squadra di coach Pierluigi Orlando ha pochi problemi nel prendere in mano le chiavi della partita e portare a casa i 2 punti. A 40’ dal termine della stagione, i gialloblu conservano il quinto posto in classifica e tengono dietro la Pallacanestro Partenope. Domenica, nell’ultima gara della stagione regolare, i gialloblu affronteranno il Basket Mugnano per conquistare l’accesso ai play-off.

LA CRONACA

Megaride si presenta al match con appena sei elementi convocati, tutti under. Gli ospiti controllano il gioco sin dal primo minuto, sfruttando tasso tecnico ed esperienza di gran lunga superiori. Nel primo quarto Bellizzi scava già un solco importante, chiudendo avanti 12-23. Nonostante l’evidente gap tra le due squadre, nella seconda frazione i partenopei provano a non sfigurare e si rendono protagonisti di un parziale di 14-18 che manda le squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 26-41.

Al rientro dagli spogliatoi, i viaggianti imprimono l’accelerata decisiva alla gara. Trascinati da un Valentino in serata di grazia, top scorer del match con 17 punti messi a referto, i ragazzi di coach Orlando fanno segnare un parziale di 7-29 che chiude virtualmente la contesa. Col successo ormai in cassaforte, gli ospiti concedono qualcosa negli ultimi 10’. La sirena finale decreta il successo che permette a Bellizzi di approdare a quota 42 punti in classifica e compiere un altro passo verso i play-off.

MEGARIDE BASKET NAPOLI – BASKET BELLIZZI 50-88

IL TABELLINO

MEGARIDE BASKET NAPOLI

Bauduin 20, Menditto 15, Iorio 2, Agostini 3, Tolino 8, Cortese 2.

Coach: Zollo.

BASKET BELLIZZI

Spinelli 16, Ferrigno 8, Barrella 9, Bassano 3, Valentino 17, Giordano 4, Dondur 9, Di Mauro 9, Sconza 2, Diop 2, Trapani 2, Esposito 7.

Coach: Orlando

PARZIALI: 12-23, 14-18, 7-29, 17-18.