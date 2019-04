Basket Bellizzi, è il momento della final four di Coppa Campania contro Caserta, Agropoli e Benevento.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi si prepara per affrontare al meglio le Final Four di Coppa Campania. La kermesse, giunta alla sua fase clou, si terrà presso il Palasport “Andrea Di Concilio” di Agropoli. Si parte sabato 13 aprile, con le due semifinali. I gialloblu saranno i primi a scendere sul parquet. Di Mauro e compagni saranno chiamati ad affrontare il New Caserta Basket, vincitore del campionato di Serie C Silver. La gara avrà inizio alle ore 18:00. A seguire ci sarà la seconda semifinale, che vedrà affrontarsi i padroni di casa del New Basket Agropoli e la Cestistica Benevento.

Le vincitrici delle due semifinali, si affronteranno nella finale che si terrà domenica 14 aprile nell’impianto agropolese. Palla a due alle ore 18:00.

Le dichiarazioni del presidente Nicola Pellegrino

È tanta l’attesa in casa gialloblu. Il numero uno del club, il presidente Nicola Pellegrino, racconta le sensazioni della vigilia: «L’emozione è tanta, siamo attesi da un avvenimento importante. Per quanto si possa pensare che la Coppa Campania rappresenti un appuntamento secondario rispetto al campionato, quando poi arrivi alla fine c’è ovviamente voglia di vincere».

Una vittoria in cui il patron crede fermamente: «Si affronteranno quattro squadre forti e ben attrezzate, che hanno dimostrato grandi doti nei rispettivi campionati. Personalmente, comunque, ripongo grande fiducia nei miei ragazzi e nella loro voglio di rendere vincente una stagione già molto positiva. Credo, dunque, che la vittoria possa essere alla nostra portata».

La conquista del trofeo avrebbe un sapore speciale: «Il Basket Bellizzi non ha un palmares ampio di successi. Vincere per noi sarebbe importante, significherebbe aggiungere un capitolo importante alla nostra storia. Conquistare la Coppa Campania contribuirebbe ad aumentare il blasone di una società che ha voglia di crescere e affermarsi sempre più nel panorama cestistico regionale».

Lasciando per un attimo da parte le Final Four, Pellegrino si proietta sui play-off contro Angri: «Affronteremo una squadra forte, sostenuta da un tifo importante. Le due società hanno rapporti buonissimi, le due tifoserie sono unite da un gemellaggio. Sarà una bella lotta, dalla quale vogliamo uscire vincitori».

In chiusura, il patron invita tutti i tifosi a stare vicini alla squadra nel momento decisivo della stagione: «Innanzitutto, il mio invito è quello di seguire in massa la squadra durante queste Final Four di coppa. Giocheremo in casa di una delle pretendenti al trofeo (Agropoli, ndr) e quindi è presumibile attendersi un tifo corposo ed organizzato per i padroni di casa. Per far bene, avremo bisogno del sostegno immancabile dei nostri supporters. Poi, ovviamente, l’appuntamento è per i play-off. Anche lì servirà tutto il calore della nostra tifoseria, tutti insieme dobbiamo crederci e vivere questo momento storico per il nostro club».