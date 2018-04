Basket Bellizzi, derby in casa contro Sarno.

Nel 28° turno del campionato di Serie C Silver, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi ospita il Basket Sarno. Il match sarà disputato domenica 8 aprile, al “PalaBerlinguer” di Bellizzi (SA). Palla a due alle ore 18:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Saverio Serino di San Nicola la Strada (CE) e dal 2° arbitro sig.ra Valeria Santoro di Maddaloni (CE).

Penultimo impegno tra le mura di casa per i ragazzi di coach Pierluigi Orlando. Con 120’ da giocare da qui al termine della regular-season, Di Mauro e compagni sono chiamati a dare il massimo per respingere l’assalto disperato della Pallacanestro Partenope e conservare l’ultimo posto valido per l’accesso ai play-off. I gialloblu proveranno a bissare il successo ottenuto nella gara d’andata sul parquet di Sarno (55-69 il risultato). Gli ospiti si presenteranno al “PalaBerlinguer” reduce da due sconfitte consecutive, maturate contro San Nicola Cedri e Angri Pallacanestro, e con le speranze di accesso agli spareggi promozioni ridotte al lumicino.

Prima dell’inizio del match, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane Giovanni Toriello. La società rinnova il più sentito cordoglio alla famiglia del ragazzo, venuto a mancare prematuramente ed in circostanze tragiche lo scorso 1° aprile. Il club ha ritenuto opportuno omaggiare il ricordo del giovane ragazzo, la cui scomparsa ha scosso l’intera comunità di Bellizzi.