Basket Bellizzi, contro Agropoli ritorno al successo.

Riscatto immediato per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, che torna al successo battendo 76-68 la New Basket Agropoli. La vittoria arriva al termine di un match equilibrato e vibrante, come nelle attese, in cui Bellizzi ha fornito una prova di grande carattere ed orgoglio. Ritrovatasi ad inseguire in un paio di occasioni, sotto anche di 10 lunghezze, la squadra di coach Nino Sanfilippo non ha perso la testa e ha trovato la forza e la lucidità di rimettere in piedi la partita.

LA CRONACA

In un “PalaBerlinguer” gremito in ogni ordine di posto, con tanti supporters giunti anche da Agropoli, si affrontano due squadre destinate ad essere protagoniste per tutto il torneo. La partenza è tutta ad appannaggio degli ospiti. Gaadoudi fa capire che non sarà una serata facile per la difesa gialloblu e i delfini aprono subito con un pesante 8-0. Dopo 3’ di totale apnea, Bellizzi si scuote e firma il contro-break che riporta il punteggio sull’8-8. La tripla di Iannicelli permette ai padroni di casa di mettere la testa davanti per la prima volta (11-10). Vantaggio di una lunghezza che i gialloblu portano fino al primo intervallo, che si chiude sul 18-17.

La seconda frazione si apre con la bomba di Stonkus, a cui risponde immediatamente Sakalas. L’andamento si mantiene in equilibrio fino a metà quarto, quando Bellizzi accusa un passaggio a vuoto che permette agli ospiti di tentare nuovamente la fuga. Privi di Malalu, gravato da 3 falli, i gialloblu soffrono la fisicità di Gaadoudi e non riescono ad opporsi alle offensive ospiti. Il break di 10-0 permette alla compagine di coach Ortenzi di portarsi avanti sul 29-36. La sirena dell’intervallo lungo chiude i primi 20’ di gioco con Bellizzi sotto di 8 lunghezze (32-40).

Al rientro dagli spogliatoi, Bellizzi mette sul parquet tutta la grinta ed il carattere necessari a rimettere in piedi la gara. Dopo i due liberi di Tsonkov, che regalano il massimo vantaggio ad Agropoli, i gialloblu innestano marce altissime che cambiano il volto alla gara. Coach Sanfilippo lancia nuovamente nella mischia Malalu ed è la mossa vincente. Il numero 10 realizza 8 punti nell’arco di tre minuti. L’olandese chiuderà con uno straordinario 8/9 dal campo. Grazie anche all’energia e i canestri di Trapani e Stonkus (migliori marcatori con 20 e 21 punti finali), i gialloblu mettono a segno uno spaventoso break di 16-0 che ribalta la gara. Agropoli è stordita e non riesce a trovare il bandolo della matassa. All’ultima interruzione, Bellizzi conduce 58-52.

Nei primi 6’ dell’ultimo quarto, il distacco si mantiene invariato con appena 3 possessi a dividere le due squadre. A 4’ dal termine, arriva la tripla di Spinelli che permette ad Agropoli di riportarsi sul -1 (66-65). Coach Sanfilippo spende un time-out provvidenziale, che arresta l’inerzia favorevole ai delfini e schiarisce le idee ai propri ragazzi. Alla ripresa del gioco è ancora Malalu, con due canestri in rapida successione, ad aprire il break di 7-1 che indirizza la gara in favore di Bellizzi. Alla sirena finale, il tabellone segna 76-68 e decreta la vittoria per i padroni di casa.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Ciliberti N.E., Salerno N.E., Spera, Malalu 16, Valentino 4, Iannicelli 5, Stonkus 21, Barrella 1, Di Mauro 2, Sconza, Trapani 20, Esposito 7.

Coach: Antonino Sanfilippo.

NEW BASKET AGROPOLI

Caridà 13, Farese N.E., Gaadoudi 18, Lepre N.E., Spinelli 14, Popov 4, Sakalas 5, Werlich 2, Borrelli 2, Bertolini N.E., Tsonkov 10.

Coach: Leonardo Ortenzi.

PARZIALI: 18-17; 14-23; 26-12; 18-16.