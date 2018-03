Basket Bellizzi batte Casapulla.

Ritorno al successo per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nella Domenica delle Palme, i gialloblu battono il Basket Casapulla col risultato finale di 80-69 e si mettono alle spalle le ultime due sconfitte. Costretti a scendere in campo consapevoli della vittoria di Partenope (71-82 sulla NP Sarno), Di Mauro e compagni sono riusciti a gestire la pressione e a portare a casa due punti fondamentali nella corsa play-off. Il successo è arrivato al termine di una partita gestita dall’inizio alla fine da Bellizzi, che ha avuto l’unico demerito di concedere troppo agli avversari nell’ultimo quarto.

LA CRONACA

La serata si apre con la bomba di Esposito, che mette a segno i primi tre punti della gara. Il numero 57 sarà top-scorer della partita con ben 28 punti messi a referto. Nell’arco di pochi secondi, i due arbitri fischiano due falli a Trapani e coach Orlando è costretto a richiamare in panchina il suo playmaker. Casapulla dimostra di non essere disposto a fare da sparring partner e si affida alle giocate dei suoi uomini migliori, Di Lorenzo e Guastaferro su tutti. I padroni di casa sanno però di dover conquistare assolutamente la posta in palio e mettono in campo tutto quello che hanno. Il parziale di 9-2, chiuso dalla tripla di capitan Di Mauro, conduce i gialloblu avanti 19-11 alla prima interruzione.

Alla ripresa del gioco, Casapulla prova a ridurre lo svantaggio. Bellizzi è imprecisa, soprattutto dalla lunetta. Troppi gli errori a cronometro fermo per i padroni di casa. Qualche calo di concentrazione permette agli ospiti di arrivare fino al -4 (21-17) firmato da Damiano. Coach Orlando spende allora il primo time-out della serata. L’interruzione non giova però a Bellizzi, con Casapulla che mette a segno un mini-break di 4-0 ed impatta il risultato (21-21). Nel momento migliore per gli avversari, Bellizzi alza la pressione difensiva e sorprende Casapulla. Di Mauro e Spinelli firmano il parziale di 8-2 che ristabilisce le distanze. All’intervallo lungo, Bellizzi conduce 32-25.

Al rientro dagli spogliatoi il vantaggio di Bellizzi balla sul filo della doppia cifra, con Casapulla che prova a non lasciar scappare via gli avversari. A metà frazione Avella e Guastaferro firmano il mini-break di 5-0 che riporta gli ospiti ad appena 4 punti di distanza (41-37). Bellizzi risponde però presente e grazie anche alle bombe di Spinelli e Trapani segna un contro-break di 9-0 che manda le squadre all’ultimo intervallo sul 50-37.

Nell’ultimo quarto la partita cambia totalmente volto. Il punteggio, rimasto basso per i primi 30’ di gara, si impenna in maniera vertiginosa. Le difese concedono troppo e ne vien fuori un parziale pirotecnico di 30-32. Esposito colpisce a ripetizione dalla distanza, contribuendo a dilatare il distacco. A 5’ dal termine, è proprio una tripla del n°57 a regalare il +20 ai padroni di casa (65-45). I ragazzi di coach Orlando allentano le maglie in difesa e Casapulla ne approfitta con i vari Del Vaglio, Di Lorenzo e Guastaferro. La compagine casertana però non riesce a rientrare in partita e Bellizzi conduce in porto la vittoria. Alla sirena finale, il tabellone recita 80-69.

BASKET BELLIZZI – BASKET CASAPULLA 80-69

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Spinelli 16, Ferrigno 3, Bassano, Giordano n.e., Valentino 4, Dondur 7, Di Mauro 10, Sconza n.e., Diop n.e., Barrella F., Trapani 12, Esposito 28.

Coach: Orlando.

BASKET CASAPULLA

Del Vaglio 11, Di Lorenzo 10, Delli Paoli 3, Guastaferro 18, Olivetti 10, Mastroianni 3, Nacca 2, Avella 4, Lillo, Damiano 4, Coda 4.

Coach: Monteforte.

PARZIALI: 19-11; 13-14; 18-12; 30-32.