Basket Bellizzi, al via la semifinale con la Partenope.

Al via le semifinali Play-Off di Serie C Gold. In gara 1, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi farà visita alla Pallacanestro Partenope. La gara sarà disputata domenica 5 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania (NA). Palla a due alle ore 19:30. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Paolo Carotenuto di Scafati (SA) e dal 2° arbitro sig. Danilo Correale di Atripalda (AV).

I gialloblu andranno ad affrontare la miglior squadra della regular season, approdata in semifinale dopo aver chiuso 2-0 la serie precedente contro il Basket Club Irpinia. Quello in programma a Giugliano, sarà il quarto incrocio stagionale tra Partenope e Bellizzi. Bilancio favorevole ai partenopei, vittoriosi nelle due gare di campionato ma sconfitti da Di Mauro e compagni in Coppa Campania. Serie che si annuncia, dunque, emozionante ed equilibrata. Nonostante il fattore campo sfavorevole, i ragazzi di coach Sanfilippo non vogliono smettere di stupire e coltivare il sogno promozione.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

A poche ore dal match, coach Sanfilippo prova ad anticipare un po’ i temi della gara: «Immagino e spero possa essere una gara divertente, tra due squadre forti che hanno dimostrato tutto il proprio valore durante la stagione regolare. Per tornare a casa con un risultato positivo, sarà fondamentale difendere bene. Dovremo avere grande reattività ed aggressività a rimbalzo, provando a catturare quanti più palloni possibili. In fase offensiva, poi, sarà importante essere decisi e risoluti nel puntare al ferro e concludere i nostri attacchi».

Poi un appunto sull’aspetto mentale: «Dovremo mettere sul parquet tanto coraggio. Abbiamo diversi giocatori che affrontano per la prima volta partite di tale importanza. Ma non dovremo tradire alcun tipo di timore. Se abbiamo paura, possiamo sederci e fare il tifo».

Per il tecnico gialloblu, non ha alcun rilievo il fattore campo sfavorevole: «Arrivati a questo punto della stagione, conta poco se giochi in casa o fuori. Se vogliamo andare avanti, e noi vogliamo andare avanti, dobbiamo per forza di cose trovare un successo lontano dal “PalaBerlinguer”. Per questo, non ci poniamo il problema del fattore campo. Andremo a Giugliano con l’obiettivo di giocare la nostra pallacanestro e portare a casa il successo».

In chiusura, Sanfilippo indica le armi principali a disposizione di Partenope: «Durante la regular season, hanno dimostrato di essere una squadra composta da elementi di grande valore. Partenope ha un roster di livello ed una panchina molto lunga. Sono bravi e sono tanti. Ma se noi giochiamo come sappiamo, possiamo dire la nostra contro chiunque».