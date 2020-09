Auletta, sold out al “Memorial Raffaele Rotunno” di pesca sportiva organizzato dall’Asd Lenza Valdianese.

In pochi giorni è già sold out per la III edizione del Memorial “Raffaele Rotunno”, la gara di pesca sportiva in programma il 20 settembre ad Auletta.

E’ in pieno fermento la macchina organizzata del III edizione del Memorial “Raffaele Rotunno” la gara di pesca sportiva organizzata dall’Asd Lenza Valdianese e in programma il prossimo 20 settembre ad Auletta.

A pochi giorno dall’apertura delle iscrizioni si registra già il sold out con grande soddisfazione degli organizzatori. “Abbiamo raggiunto in poco tempo il numero massimo degli iscritti” commenta fiero il presidente Luigi Mazzillo. “Siamo stati costretti a dover rifiutare circa altre venti iscrizioni e questo è da un lato un grande rammarico ma dall’altro ci inorgoglisce perché questo tipo di risposta ripaga l’impegno di tutti i membri dell’Associazione” – prosegue Mazzillo.

La terza edizione del Memorial “Raffaele Rotunno” vedrà come sempre due gare in una: la sfida tra gli agonisti e quella tra i pescatori amatoriali. Tra le novità di quest’anno il settore “spinnig” dedicato alla pesca con esche artificiali e un interno settore sarà dedicato a questa specialità

Il Memorial, dedicato al compianto amico scomparso nel 2015, osserverà attentamente le misure sul distanziamento sociale con un apposito protocollo messo in campo dall’Asd Lenza Valdianese volto ad evitare assembramenti.

“Il Covid 19 ci ha imposto cambiamenti sia per quanto concerne le premiazioni sia per il nostro classico pranzo di fine gara – asserisce il presidente dell’Asd Lenza Valdianese – e più in generale nel modo di approcciarci a questo Memorial ma siamo pronti a divertirci e a vivere una giornata di sport nel rispetto della natura”.

Tutte le informazioni, costi di iscrizioni e altro sono disponibili sul profilo: Lenza Valdianese