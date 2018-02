Alma Salerno in trasferta a Matera in casa del Bernalda Futsal.

Trasferta materana per l’Alma Salerno. Domani, alle ore 16, i salernitani saranno impegnati sul campo del Bernalda Futsal per la 17esima giornata del girone G del campionato di serie B di calcio a 5.

Una partita importante ma indubbiamente difficile per i calcettisti granata: il Bernalda, infatti, ha dimostrato di essere una squadra che ha tutte le carte in regola per dire ancora la sua in questa stagione e, all’inizio dell’anno, è stata la compagine che ha fermato il cammino dell’Alma in Coppa Italia.

L’Alma Salerno si presenterà in campo lucano con alcune defezioni in formazione: per Davì, infatti, sono stati segnalati alcuni sintomi della pubalgia mentre l’argentino Galiñanes, pur avendo ripreso gli allenamenti, deve ancora completamente smaltire l’infortunio rimediato alla gamba destra. Saranno presenti, dunque, per dar man forte alla prima squadra, anche alcuni dei ragazzi dell’Under 19.

L’Alma, attualmente, con 34 punti, occupa il terzo posto in classifica, preceduta dal Marigliano – secondo – a 40 punti e dalla Sandro Abate, ora sola in testa con 42 punti. A inseguire la squadra salernitana è il Futsal Fuorigrotta che, domani, ospiterà proprio il Marigliano.