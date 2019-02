Alma Salerno, trasferta a Molfetta.

Dopo tre settimane di stop, l’Alma Salerno torna in campo. Si ricomincia da dove ci si era fermati: domani, infatti, i granata saranno chiamati a fronteggiare un’altra pugliese, l’Aquile Molfetta, dopo la vittoria casalinga ottenuta nello scontro diretto contro il Volare Polignano, lo scorso 19 gennaio.

A partire dalle 16, presso il PalaPoli di Molfetta, gli uomini guidati da Gianluca Melella proveranno a riprendere il filo del discorso salvezza: sette, allo stato, i punti racimolati dalla compagine salernitana. Il Molfetta, dal canto suo, può contare su 17 punti in classifica, nonostante sia reduce dalla sconfitta interna contro il Real San Giuseppe.

Quelle appena trascorse sono state settimane di intenso lavoro per la truppa granata che si è impegnata per non farsi trovare impreparata alla ripresa del campionato.