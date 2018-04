Alma Salerno, sprint playoff in casa del Fuorigrotta.

Giunge alle battute finali, dopo due settimane di sosta, il campionato di serie B di calcio a 5 che vede impegnata l’Alma Salerno.

Domani, i salernitani guidati dal tecnico Fabio Di Giacomo saranno impegnati nella trasferta contro il Fuorigrotta. La gara si disputerà presso il palazzetto di Cercola, a partire dalle ore 16.

L’Alma Salerno potrà fare affidamento sulla rosa quasi al completo, con il recupero in extremis dei calcettisti interessati da qualche acciacco fisico.

La penultima giornata di campionato sarà decisiva, o quasi, per delineare la classifica definitiva: l’avversaria della compagine salernitana, infatti, è in piena corsa per assicurarsi un posto negli imminenti play-off di fine mese; una battaglia che interessa tre squadre – Fuorigrotta, Lausdomini e Bernalda – racchiuse in soli 5 punti. Si prospetta, dunque, una gara molto combattuta, con l’Alma Salerno che proseguirà nel proprio cammino, in attesa degli spareggi promozione.