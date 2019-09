Alma Salerno, si torna in campo, sfida contro Potenza in Coppa Italia di B.

Per l’Alma Salerno è tempo di Coppa Italia di serie B. Dopo aver osservato il turno di riposo la scorsa settimana, la compagine salernitana, oggi alle 16, sarà chiamata a scendere in campo per il “suo” primo turno della competizione nazionale di categoria.

Di fronte, al PalaPergola, ci sarà il San Gerardo Potenza, società già “compagna” di girone dell’Alma Salerno nel campionato che avrà inizio la prossima settimana.

Mister Ugo Cocchia – per affrontare il primo vero e proprio esame stagionale, dopo le prove con le blasonate Feldi Eboli in Coppa della Divisione e Real San Giuseppe in amichevole – avrà a disposizione, eccezion fatta per Assemian e Liccardo, la rosa al completo.

«Inizia la nostra vera stagione – ha detto l’allenatore dell’Alma – Le due proibitive partite precedenti sono state comunque molto utili per mettere a nudo alcune cose sulle quali, in questi giorni, abbiamo avuto modo di lavorare. L’avversario è indubbiamente alla nostra portata e dobbiamo andare a giocarci la partita, con l’obiettivo di superare il primo turno di Coppa Italia».

La squadra è pronta per intraprendere il suo cammino in quest’altra competizione: «I ragazzi sono ben motivati – ha sottolineato Cocchia – e ho delle buone sensazioni. L’unico che può sbagliare, domani, sono io perché la squadra arriva nelle migliori condizioni. Possiamo portare a casa un buon risultato».