Alma Salerno ricorda Marta Naddei.

L’Alma Salerno ricorda, a un anno dalla scomparsa, la giornalista Marta Naddei. Addetto stampa della società granata dal 2017 al 2019, ne ha segnato una tappa importante, radicando sul territorio con grande professionalità i valori sportivi del sodalizio caro al presidente Marco Bianchini.

In un giorno particolarmente triste per parenti, amici, colleghi e per tutti coloro che ne hanno incrociato i sorrisi, il club ricorda con grande affetto la giornalista con il dono della verità, che ha incarnato a pieno lo spirito sportivo della squadra, lasciando in eredità a tesserati e dirigenza sogni e speranze per un futuro migliore.

Gli scatti dalle gradinate del Pala Tulimieri, i consigli ai calcettisti e gli abbracci dopo le vittorie, le carezze di una penna che ha saputo descrivere, con dedizione e passione, le sorti di un club che le sarà per sempre grato e la ricorda in ogni espressione.