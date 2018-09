Alma Salerno, primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Feldi Eboli.

Prenderà ufficialmente il via domani la stagione 2018-2019 dell’Alma Salerno. Alle 16, infatti, presso il PalaTulimieri si terrà la sfida tra la compagine granata – guidata da mister Gianfranco Bonito – e la Feldi Eboli calcio a 5, che milita in serie A, valida per il primo turno di Coppa della Divisione.

Si tratta della prima uscita ufficiale della squadra salernitana di calcio a 5 dopo l’avvicente stagione passata, conclusasi con la semifinale dei playoff promozione.

Alma Salerno che presenta tante novità, che si sono aggiunte alle importanti conferme.

Una nuova sfida, dunque, attende il team granata che partirà con una gara impegnativa, contro una formazione esperta e di categoria superiore, che, indubbiamente, potrà dare i primi segnali in vista dell’inizio del campionato, previsto per il prossimo 6 ottobre.