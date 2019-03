Alma Salerno in trasferta a Parete.

L’Alma Salerno vuole riprendere la sua marcia verso la salvezza. Gli uomini di Ugo Cocchia sono pronti a recuperare il passo falso casalingo commesso la scorsa settimana contro il Futsal Canosa: ad attenderli, domani alle 15.30, ci sarà il Futsal Parete.

In casa Alma c’è da fare i conti con la sicura assenza di Antonio Vuolo, fermo ai box per un problema muscolare, mentre si proverà a recuperare il febbricitante Recalde.

«Saremo in emergenza – commenta mister Cocchia – ma proveremo comunque a inventarci qualcosa di nuovo per invertire il trend negativo di queste ultime settimane. Il Polignano, nostra diretta concorrente per la salvezza, ha vinto a Parete: possiamo e soprattutto dobbiamo vincere anche noi. Passi falsi non possiamo più permettercene. L’ambiente è carico e i ragazzi sono entusiasti – prosegue l’allenatore dei granata – Credono alla salvezza e puntiamo dritti al raggiungimento dei playout».