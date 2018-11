Alma Salerno in cerca della prima vittoria in casa contro Manfredonia.

L’Alma Salerno vuole la vittoria. Domani, alle 15, al PalaTulimieri, la formazione allenata da Gianfranco Bonito scenderà in campo contro il Manfredonia Calcio a 5, dopo le due trasferte consecutive contro Real San Giuseppe e Giovinazzo.

Sulla sua strada, per la sesta giornata del girone F del campionato di serie B, i salernitani incroceranno i pugliesi che, attualmente, hanno 7 punti in classifica. L’Alma Salerno ha necessità riuscire a trasformare in punti quanto di buono espresso in campo. Con il rientro di Vuolo dalla squalifica e il recupero di Dudù dall’incidente occorso la scorsa settimana, mister Bonito potrà contare sulla squadra al completo.

«Entrambe le squadre – ha commentato il tecnico – vengono da risultati non positivi. Quella di domani, tanto per noi quanto per loro, potrebbe essere la partita della verità. Ritengo che non siamo mai stati in una vera e propria crisi: abbiamo delle difficoltà di rotazione e, fino ad ora, abbiamo incontrato le squadre più forti del girone. Dobbiamo scendere in campo senza la paura di sbagliare e con la voglia di vincere tutti insieme – ha detto, ancora, Bonito – Per noi, questa, deve essere l’occasione per dimostrare il nostro valore, per far vedere che siamo una bella squadra e per portare a casa il risultato».