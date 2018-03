Alma Salerno, gara interna contro New Taranto.

L’Alma Salerno torna in campo ed è pronta a riscattare il passo falso della scorsa settimana. Domani, alle 15, al PalaTulimieri arriva il New Taranto calcio a 5, reduce dalla vittoria interna contro il Conversano e in piena lotta per la salvezza.

Nel corso degli ultimi sette giorni, l’infermeria dell’Alma si è gradualmente svuotata, con il tecnico che potrà fare affidamento sulla rosa quasi al completo, al contrario di quanto accaduto per la trasferta contro il Bernalda Futsal. L’unico punto interrogativo è rappresentato da Giuseppe Mastrangelo, nelle ultime ore alle prese con un attacco influenzale.

Una partita fondamentale per la squadra salernitana che – anche se con i piedi già ben saldi in zona play-off –, con una vittoria, potrebbe riuscire a mettere definitivamente in cassaforte il terzo posto in classifica. L’immediata inseguitrice, il Fuorigrotta (che ha 29 punti contro i 34 dell’Alma e deve ancora osservare il turno di riposo), sarà impegnata sul parquet di gioco della capolista Sandro Abate.

Di fronte all’Alma ci sarà un avversario in cerca di fondamentali punti per rimanere in serie B ma, in casa granata, non c’è alcuna intenzione di lasciare libero il terreno.