Alma Salerno, gara casalinga con Ecocity Cisterna, ci sarà anche neoacquisto Dariel.

L’Alma Salerno prepara, all’ombra del Pala Tulimieri, la terza giornata del campionato di serie B girone F. Avversario di giornata l’Ecocity Cisterna, terza forza del campionato, che arriverà a Salerno per rafforzare la propria posizione di classifica e rimettersi in carreggiata dopo la debacle interna contro il Benevento. Dal canto suo l’Alma Salerno, reduce dalle quattro successi consecutivi, vuole dimostrare di essere grande e maturare, contro la corazzata romana, punti utili in ottica play-off. La partita è in programma sabato 30 gennaio alle ore 16 presso il Pala Tulimieri di Salerno.

Mister Marcelo Magalhaes dovrà fare a meno di Marco Fuschino: il pipelet granata, ammonito in occasione dell’ultimo turno contro il Real Terracina, è entrato in squalifica e salterà la sfida.

Ultimi movimenti di mercato in entrata: la società granata ha ingaggiato il giovane Leonardo Dariel. Il classe 2002, proveniente dal FF Napoli, arriva in granata con la formula del prestito secco. Il calcettista è già in clima partita e non vede l’ora di dimostrare tutto il proprio valore.

DICHIARAZIONI DEL TECNICO MARCELO MAGALHAES – “Leonardo è un giocatore che conosco bene, un giovane di grande prospettiva. Rimpinguiamo la rosa con un laterale difensivo che fa al caso nostro. Ringrazio la società per il mercato in entrata, le nuove pedine stanno dando un grande contributo. La sfida contro il Cisterna sarà sicuramente ostica: siamo consapevoli della posta in palio e vogliamo fare bene tra le mura amiche”.

Fischio d’inizio affidato al sig. Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme, coadiuvato da Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro. Il cronometrista della partita sarà il sig. Marco Bartoli di Nocera Inferiore.