Alma Salerno, arriva il Real San Giuseppe, esordio in panchina per coach Cocchia.

L’Alma Salerno è pronta a ospitare la seconda della classe. Domani, a partire dalle 15, al PalaTulimieri, andrà in scena la quindicesima giornata del girone F di serie B del campionato di calcio a 5. I granata attendono il Real San Giuseppe che, la scorsa settimana, ha regolato per 5 a 0 il Futsal Capurso.

La formazione salernitana è reduce dal brutto stop di Molfetta e sarà impegnata in una partita tutt’altro che semplice. La giornata di domani segnerà l’esordio in panchina di mister Ugo Cocchia, nuovo allenatore dell’Alma, che raccoglierà il testimone dalle mani di Gianluca Melella.

L’Alma Salerno potrà nuovamente contare sull’apporto di Danilo Spisso mentre dovrà fare a meno dell’argentino Facundo Galiñanes, infortunatosi nel corso della trasferta di Molfetta.

«Non certo un esordio fortunatissimo – spiega mister Cocchia – Le partite che ci aspettano sono decisamente difficili. Il San Giuseppe è una corazzata nata per vincere il campionato, dunque abbiamo obiettivi differenti. Abbiamo anche alcune defezioni a rendere ancora più complessa la situazione ma questo non ci deve scoraggiare. In queste partite cercheremo di dare il massimo e raccogliere quanto più è possibile. Poi inizierà il nostro vero campionato, dove ogni partita sarà una guerra: sportiva ma pur sempre una guerra».