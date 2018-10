Alma Salerno, ancora una sconfitta in Coppa Italia.

Un’Alma Salerno imbottita di “under” riesce per un tempo a tener testa alla corazzata Real San Giuseppe, nel secondo turno di Coppa Italia, affrontando i rivali senza soggezione e mettendo in mostra un gioco solido impegnato su una difesa reattiva e su ripartenze incisive.

Due le reti siglate dai salernitani nel primo periodo di gioco: la prima con Giannattasio, al termine di una splendida azione corale, e la seconda con Galiñanes su punizione. Il sorpasso dei padroni di casa arriva solo sul finire di tempo, con un un rigore.

Nella seconda frazione di gioco, complice anche l’appannamento fisico dovuto alle poche rotazioni e soprattutto alla caratura tecnica degli avversari, l’Alma subisce il ritorno del San Giuseppe che prende in mano la partita, fino all’8 a 3 finale.

Una gara che ha mostrato, comunque, un’Alma in crescita che, finché ha potuto, è riuscita a tenere il campo in maniera autorevole, nonostante avesse di fronte una squadra costruita per fare il salto di qualità: un dato importante alla luce dell’inizio del campionato di categoria, previsto per questo fine settimana.