Alma, incontro in casa contro Polignano.

Una partita che vale un passo verso la salvezza. Quella di domani al PalaTulimieri tra Alma Salerno e Volare Polignano, con inizio alle ore 15, sarà una sfida di fondamentale importanza per le due squadre che, in questo momento, occupano l’ultima posizione in classifica del girone F della serie B, entrambe con 4 punti.

L’Alma Salerno potrà contare sul rientro dalla squalifica del brasiliano Genario che completerà, così, la rosa di giocatori a disposizione di mister Gianluca Melella.

«Dobbiamo tenere alta la concentrazione – spiega il direttore generale dell’Alma Salerno, Antonio Peluso – La squadra dovrà andare in campo consapevole dei propri mezzi, che sono tanti. Dobbiamo riuscire a tirare fuori il meglio di noi stessi. Allo stesso tempo, siamo consci del fatto che il Volare Polignano verrà qui a fare la partita dell’anno ma è esattamente ciò che dobbiamo fare anche noi. I ragazzi si stanno allenando bene ed è importante che quanto di buono viene fatto in settimana venga poi portato in campo. Ci auguriamo – dice, infine, Peluso – che la città possa esserci vicina. Questa, per noi, sarà una sfida importantissima e il supporto del pubblico sicuramente ci darà una marcia in più».