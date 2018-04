Al via la Final Four di Coppa Campania, ospita la detentrice Givova Ladies Scafati.

Sarà una due giorni di grande basket al femminile al PalaFusco di Angri, sede della Final Four della Coppa Campania “Dante Maiorani”. La Givova Ladies sarà così chiamata a una conferma, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione. La formazione guidata da coach Nicola Ottaviano dovrà vedersela in semifinale di nuovo con Cercola, battuta proprio tra le mura amiche sabato scorso. Chi avrà la meglio affronterà il giorno successivo la vincente tra Salerno Basket ’92 e Farmacia del Tricolle Ariano Irpino. Maurizio Prete, gm della Givova Ladies, è carico a mille in vista di questa due giorni, che lascerà poi spazio al primo turno dei playoff nazionali per la promozione in A2 contro l’Ants Viterbo.

Quanta soddisfazione c’è nel presentarsi ai playoff nazionali come prima squadra in Campania?

“Siamo particolarmente felici per aver tagliato questo primo traguardo. Malgrado le tante difficoltà riscontrate nel corso del campionato, le nostre ragazze hanno sempre onorato la maglia in ogni gara disputata. C’è dispiacere per il nuovo infortunio del nostro capitano Busiello, ma siamo convinti che tutte raddoppieranno i loro sforzi. Contro Viterbo abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra”.

Quanta soddisfazione c’è nell’organizzare di nuovo un evento così importante per il movimento campano?

“Siamo felici che la Fip Campania abbia scelto una struttura nuova ed efficiente come il PalaFusco per le Final Four. Per tale motivo voglio ancora una volta ringraziare il Comune di Angri, l’associazione Evoluzione Danza e la società Olimpia Basket Angri, senza dimenticare l’apporto del nostro main sponsor Givova e di tutti gli altri partner. Inoltre posso contare su uno staff efficiente, che sarà come al solito impeccabile durante tutta la manifestazione”.

Un anno fa di questi tempi alzavate la coppa. Quante chance ci sono di concedere il bis?

“Penso che per la qualità del nostro roster, l’obiettivo non sia impossibile da raggiungere. La società tiene molto a questa kermesse, non solo da un punto di vista sportivo. C’è tutta la voglia di voler riprovare le emozioni della scorsa edizione, nella quale abbiamo conquistato il primo trofeo del nostro giovane sodalizio. Infine spero che tanti tifosi e appassionati giungano al PalaFusco per sostenere coach Ottaviano e la sua squadra”.

Ecco il programma della Final Four:

11 aprile: ore 19: Salerno Basket ’92-Farmacia del Tricolle Ariano Irpino

ore 21: Givova Ladies Scafati-Sorriso Azzurro Cercola

12 aprile: ore 20,30 Finale primo e secondo posto