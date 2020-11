Al Golf Club Salerno attivo il progetto “Golf è donna”. Lo sport all’aperto consentito dal DPCM.

In periodo di Covid-19 l’unico modo per praticare sport è farlo all’aperto mantenendo le distanze e in piena sicurezza. “ Lo diciamo da tempo – commenta il Presidente del circolo Golf Club Salerno,– il golf è uno sport sicuro e nel nostro circolo poniamo molta attenzione al distanziamento, anche perché su un campo di 9 buche lo spazio per tutti è assicurato”. La novità di quest’anno è l’attivazione del nuovo progetto”. Chi ha detto che il golf è uno sport prettamente maschile? Assolutamente sbagliato. Giocare a golf significa camminare per ore in mezzo alla natura, passando da percorsi perfettamente rasati a quelli dove l’erba è alta, folta e non curata, a depressioni sabbiose (bunkers), con grande beneficio per l’apparato cardiorespiratorio. Lo swing, il movimento che si compie con i ferri o i bastoni per mandare la palla in buca, richiede tecnica, coordinazione e flessibilità per colpire e lanciare la palla a grandi distanze con la massima precisione possibile. Un allenamento, quindi, sia aerobico, quando si compie il percorso, che anaerobico, nel momento in cui si esegue il colpo per mandare la pallina verso la buca. Insomma poca forza ma tanta determinazione, che quella che di solito hanno le donne. “Per questo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa della Federazione Italiana Golf, nata nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2023, volta a promuovere la partecipazione delle donne alla pratica del golf. Al progetto Golf è donna hanno aderito al momento 32 circoli di tutto lo stivale – è il commento del direttore del GCS,– . Noi siamo pronti ad accogliere tutte le neofite che in questo momento hanno voglia di provare questo sport con tante promozioni ad hoc per incentivare non solo uno sport ma un vero e proprio stile di vita”. La promozione prevede : 2 mesi ingresso, 5 azioni private con maestro federale, noleggio attrezzatura, per un prezzo competitivo di 90 euro. Per tutto l’anno, invece, la promo comprende 12 mesi di abbonamento al circolo, 10 lezioni con maestro, ad un prezzo di 500 euro.