Ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica 2019 gli atleti Campioni d’Italia di Ginnastica Salerno.

In partenza per i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica 2019 gli atleti Campioni d’Italia di Ginnastica Salerno.

Tommaso De Vecchis, Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Gianmarco Di Cerbo e Carlo Salsedo saranno impegnati nel prossimo weekend al PalaMeda di Meda, in provincia di Monza e Brianza, per contendersi il titolo del concorso generale individuale e quelli riservati alle singole specialità.

Gli Assoluti Italiani di quest’anno rappresentano l’ultimo appuntamento di gara prima dei Mondiali che si disputeranno a Stoccarda in Germania dal 4 al 13 ottobre, dove figura dalla prima comunicazione dei Direttori Tecnici sulla composizione delle squadre, anche il ginnasta in forza a Salerno, Nicola Bartolini. Cresce l’adrenalina per quella che è la più importante gara della stagione per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.