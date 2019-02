ACI Salerno in Commissioni Nazionali ACI Sport.

L’Automobile Club Salerno esprime viva soddisfazione per la nomina di due suoi Consiglieri nelle Commissioni nazionali di Aci Sport.

Il Vice Presidente dell’ACI Salerno Vito Domenico Sacco è stato confermato per l’anno 2019 quale Componente della Commissione Velocità in circuito e il Consigliere Ferdinando Parisi è stato confermato nella Commissione Velocità in salita.