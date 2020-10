6° Trofeo surfcasting Citta’ di Salerno.

Domenica 18 Ottobre sul litorale costa sud di Salerno , si sono dati battaglia tra i migliori Team surfcasting campani per aggiudicarsi l’ambitissimo Trofeo , giunto ormai alla 6^ edizione, intitolato alla Citta’ di Salerno ed organizzato da uno dei Club piu’ noti a livello nazionale, FISHERMAN CLUB SALERNO, sotto l’egida dell’ Ente di promozione ACSI .

Il Presidente VENOSI , con i suoi collaboratori si sono prodigati , e non poco, per la realizzazione dell’evento in tempi di COVID e di ordinanze nazionali e regionali , che pur con limitazioni e prescrizioni non hanno impedito la riuscita dell’evento .

Serata limpida ed ideale per una gara di pesca sportiva , alle ore 17.00 regolare inizio della gara , arenile in perfetto stato e mare pressoche’ calmo .

Le catture sono subito iniziate in gran numero e gli atleti salernitani Tammaro\Didomenico hanno subito imposto il loro ritmo facendosi notare con numerose catture di saraghi , mormore e sparaglioni .

Ben distanti dal box dei primi provvisori, la coppia Ramaschiello\Oricchio si affannavano a rincorrere il duo al momento vincente, restando tuttavia ben lontani dai numeri collezionati dal Team Tammaro/Didomenico .

Altri Team risalivano la classifica grazie al calo drastico delle catture del Team salernitano, tra cui la coppia Migliaccio/Tartaglione e Introvia/Topa ambedue coppie del Crystal sea Napoli .

Fine gara ricco di sorprese grazie alle catture di numerose mormore di ottima taglia che tuttavia non hanno permesso ai Team di rincalzo di superare il numeroso vantaggio cumulato all’inizio della gara dai vittoriosi Tammaro/Didomenico che totalizzavano ben 23 catture .

Ottima prestazione dei secondi Ramaschiello/Oricchio , e meglio la terza piazza del Team Migliaccio/Tartaglione che si andavano ad aggiudicare anche il premio speciale alla preda piu’ grande . Premi speciali alla coppia Provenza/Viperini vincitori del premio ”la coppia piu’ anziana” i quali , loro malgrado, vincevano anche il premio dedicato agli ”ultimi classificati ” .

Cerimonia di premiazione con cena presso il ristorante IL PRIMAVERA di Pontecagnano faiano , dove l’organizzazione ha predisposto personale per l’identificazione di tutti gli accessi in sala con misura della temperatura ed igienizzazione .

Cena discreta e goliardica , con sfotto’ tra i tavoli e vera amicizia , ludica e gioiosa per dimenticare affanni e pensieri di tempi duri per la salute e per l’economia .

Premiazione finale rigorosamente in mascherina e con distanziamento pur lasciando un attimo di gloria ai componenti del podio finale con foto di rito e degli applausi della sala .

Brindisi finale , allo spumante italiano, ed un caloroso ringraziamento da parte del Presidente VENOSI al negozio ANDIAMOAPESCA.IT di Salerno per l’appoggio e la collaborazione ed a tutti i partecipanti per la passione profusa durante la gara .