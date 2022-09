Un certo numero di grandi balene che acquistano SHIB ha portato all’impennata del suo volume. I fedelissimi del token, popolarmente noti come SHIB Army, hanno festeggiato il fatto che SHIB ha superato Avalance diventando la 12esima criptovaluta più grande al mondo, con 1,5 miliardi di dollari che entrano nel market cap di SHIB.

Whalestats, il sito web che fornisce dati gratuiti sulle criptovalute, ha monitorato oltre 100 criptovalute per Shiba Inu e ha rivelato che SHIB ha 1.207.269 possessori. In futuro, gli investitori si aspettano un’azione di prezzo molto intensa, poiché il mercato prevede un’impennata del 40%-50%.

Poiché sempre più capitali si riversano nello spazio delle criptovalute, tutti i grandi token vedranno un impatto positivo. Gli analisti di mercato sembrano ritenere che Shiba Inu, l’altcoin basata su Ethereum, abbia un importante catalizzatore in questo momento, l’imminente lancio del suo livello due Shibarium.

Sviluppi recenti prima dell’impennata di SHIB

Recentemente, la società ha rilasciato Shiba Eternity, un gioco di carte in fase di sviluppo da oltre due anni. Il gioco di carte è in fase di test in Vietnam e potrebbe arrivare in Indonesia.

L’esercito di SHIB festeggia anche il fatto che Shiba Inu ha superato Dogecoin su Twitter in termini di follower.

Shiba Eternity rilasciata su Apple Store, gli utenti di Coinbase acquistano a raffica SHIB

È una giornata di sole per l’esercito SHIB, poiché l’attesissimo gioco di carte Shiba Eternity è uscito oggi nei negozi. La piacevole sorpresa è stata annunciata da una delle influencer sociali di Shiba Inu, Lucie Sasinkova. L’influencer ha anche ringraziato gli sviluppatori di Shiba Inu (SHIB) e PlaySide Studios per il loro duro lavoro. Il gioco di carte Shiba Inu (SHIB) è stato sviluppato per oltre due anni.

Shytoshi Kusama sta lavorando duramente

Inoltre, un appassionato di criptovalute ha chiesto “Wen Shib to the moon?” e il misterioso leader, Shytoshi Kusama, ha risposto umilmente “That’s why I am working ser”, confermando che un’impennata dei prezzi è uno degli obiettivi principali del team dietro l’ecosistema di Shiba Inu.

Inoltre, è giusto dire che l’intera SHIB Army sta lavorando duramente per convincere Shiba Inu (SHIB) a togliere un altro zero dal suo prezzo e così aumentare anche di valore su Bitcoin 360 AI. Secondo Shibburn, nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento del 111,59% del tasso di combustione di Shiba Inu (SHIB), con ben 30 milioni di dollari di SHIB già in fumo.

Infine, il processo di combustione dei token a tema canino potrebbe vedere nuovi massimi, dato che Shiba Inu (SHIB) è pronta a rilasciare la carta SB Visa. La carta aiuterà il titolare a bruciare una certa quantità di SHIB ogni volta che la carta verrà utilizzata nei negozi al dettaglio. L’esercito di SHIB otterrà anche succose ricompense per l’azione, ad esempio $BONE o $LEASH, che potranno essere utilizzati per acquistare terreni nel metaverso SHIB di prossima realizzazione.

Gli utenti di Coinbase impazziscono per Shiba Inu (SHIB)

Poiché la recente impennata del mondo delle criptovalute ha portato molti cambiamenti positivi sia nei prezzi di mercato che nella reputazione pubblica, Shiba Inu (SHIB) è spesso menzionata come uno dei principali obiettivi per gli acquisti al dettaglio. Ad esempio, l’attività di trading su Shiba Inu (SHIB) di Coinbase è per il 92% in acquisto, il che significa che solo l’8% degli utenti sta shortando le proprie azioni SHIB. Il sentimento verde del mercato potrebbe anche indicare una rapida crescita della comunità di Shiba Inu.

Shiba Inu (SHIB) si sta ancora scrollando di dosso l’inverno delle criptovalute

Nonostante gli alti e bassi del mercato, sembra che Shiba Inu (SHIB) non abbia ancora fatto una svolta nel suo prezzo. Al momento della stampa, la popolare moneta meme è scambiata a 0,00001233 dollari, secondo CoinGecko. Si tratta di un 3,9% nella zona verde per la settimana, mentre in termini mensili il prezzo è cresciuto del 23,3%. In definitiva, Shiba Inu (SHIB) sta mostrando una certa costanza nel corso dell’anno, con un tasso di crescita annuale del 57,7%.