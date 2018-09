Yoga ed ipnosi, 3 giorni al Parco dell’Irno – Teatro Ghirelli.

Il prossimo weekend Salerno diventa quartier generale dello Yoga; 28, 29 e 30 settembre, dunque, tutti a Parco dell’Irno ed al teatro Ghirelli, ove in occasione di Yoga Expo, sarà possibile assistere, confrontarsi ma anche rendersi conto personalmente della crescita di tali filosofie.

E nell’atmosfera di meditazione, oltre che godere di benessere straordinariamente genuino, vedremo protagonista, tra gli altri, Vincenzo D’Amato, dottore in scienze e tecniche psicologiche, ipnotista specializzato, responsabile nazionale del sindacato Sinape (Naturopatia – Discipline Olistiche Bionaturali).

La sua partecipazione prevede l’allestimento di uno stand dedicato all’ipnosi, alla comunicazione, all’osteopatia ed al massaggio. D’Amato darà prova della validità dell’ipnosi con dimostrazioni pratiche: che cosa si può fare con questa scienza, potremo assistere direttamente all’induzione di una trance ipnotica, saremo spettatori di momenti che si preannunciano quanto mai affascinanti. Inoltre, essendo lui un esperto di comunicazione ed autore di un libro di detta tematica, venerdì 28, presso l’area “La Fornace” con inizio ore 18, terrà una conferenza dal titolo “Le chiavi della comunicazione” – dalla comunicazione verbale all’ipnosi. Yoga Expo è giunto oramai alla terza edizione, consacrandosi evento opportuno a mettere in primo piano le potenzialità della medicina naturale così come, durante il suo svolgimento verrà dato ampio spazio all’importanza dell’alimentazione. Quanti vorranno prendervi parte avranno la possibilità di accedervi con ingresso libero e lì non ci sarà altro che l’imbarazzo della scelta per conoscere a fondo la concretezza degli effetti delle discipline che verranno presentate.