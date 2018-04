“Valorizza la tua salute”: al via la campagna di prevenzione Apoteca Natura a Bellizzi e Baronissi.

Prende il via la campagna di prevenzione “Valorizza la tua salute” di Apoteca Natura. Per tutto il mese di maggio, presso le nostre sedi di Bellizzi e Baronissi sarà possibile usufruire di numerosi servizi di prevenzione: dai rischi cardiovascolari ai disturbi del sonno, dai problemi gastrointestinali ai rischi legati al sovrappeso e obesità, dalla menopausa all’osteoporosi. In tutti questi ambiti i servizi di prevenzione possono aiutarti a saperne di più, a identificare eventuali problematiche e a correggere i tuoi stili di vita, adottando le soluzioni naturali più adatte a te.

Grazie alla costante formazione e alla collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), Apoteca Natura ha sviluppato competenze approfondite sulle principali esigenze di salute. Apoteca Natura è una rete di oltre 500 Farmacie in Italia che hanno scelto di specializzarsi sulla salute naturale, di ascoltare e guidare le persone nel loro percorso di automedicazione per il mantenimento, il supporto e l’ottimizzazione dell’equilibrio fisiologico.

I SERVIZI

Ci sta a cuore il tuo cuore

Il servizio è finalizzato a promuovere la prevenzione cardiovascolare e a sensibilizzare le persone a farsi carico del loro benessere cardiovascolare controllando i fattori di rischio principalmente mediante un’alimentazione sana ed un corretto stile di vita.

Dai peso alla tua salute

Durante la campagna di prevenzione si potrà usufruire di controlli gratuiti sui rischi legati alla sedentarietà e ai problemi di sovrappeso e obesità. Il servizio è volto a promuovere la consapevolezza del proprio corpo e un comportamento alimentare corretto.

Fai luce sul tuo sonno

Grazie ad un apposito test effettuato in farmacia, sarà possibile elaborare una mappa del sonno e rilevare eventuali fattori di rischio da approfondire poi col proprio medico curante.

Stomaco e intestino al centro della salute

Il servizio è finalizzato a promuovere la prevenzione e il benessere gastrointestinale. Ad un primo test, ne farà seguito un altro volto a monitorare i progressi ottenuti in seguito alle indicazioni ricevute dallo specialista.

Cogli il fiore di ogni età

Realizzato in collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna), è finalizzato a sensibilizzare le persone sui problemi legati alla menopausa e sul rischio di osteoporosi.

La salute delle vie respiratorie

Il servizio ha lo scopo di far luce sul benessere dell’apparato respiratorio, focalizzando l’attenzione sulle prime vie aeree che rappresentano un’importante prima linea di difesa nei confronti di batteri, virus e altre sostanze aggressive disperse nell’ambiente in cui si vive.

PRENOTA IL TUO SERVIZIO

Ogni lunedì, per tutto il mese di maggio, il nostro personale sarà a completa disposizione per offrire tutti i servizi disponibili. È possibile prenotare tramite le nostre pagine Facebook “Farmacia Sant’Anna” e “Farmacia Sant’Anna di Baronissi” oppure telefonare ai numeri 0828/355949 (Bellizzi) e 089/878124 (Baronissi). La prenotazione può essere effettuata anche tramite il nostro sito www.santannafarmacie.it.