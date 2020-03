Unità specializzate di continuità assistenziale (USCA), lettera del Tribunale dei Diritti del Malato.

Al Direttore Generale ASL Salerno

Al Direttore Sanitario Aziendale ASL Salerno

Al Direttore Dipartimento di Prevenzione

Al Sindaco di Salerno

Oggetto: tempi di attuazione e modalità tecniche di applicazione della circolare regionale a firma Antonio Postiglione e Italo Giulivo sulle unità specializzate di continuità assistenziale (USCA) del 27 marzo 2020.

La scrivente per poter rispondere alle richieste dei cittadini interessati all’Assistenza Domiciliare

CHIEDE

Quale tempistica pensate di avere per l’attuazione delle unità di cura domiciliare.

Quale rapporto tra medici ed infermieri pensate sia ottimale per ogni unità e quante unità intendete attivare su Salerno e negli altri distretti.

Quale dotazione strumentale pensate sia ottimale per ogni unità per il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico assistenziale ed epidemiologico. A questo proposito a noi sembrerebbe opportuno dotare l’Unità di Crisi seguendo le buone pratiche già adottate di un numero adeguato di tamponi per poter velocemente individuare ed isolare anche gli asintomatici o parasintomatici. Dotare di un ecografo almeno con due sonde per poter monitorare eventuali versamenti polmonari e cardiaci, provette per poter effettuare prelievi ed eroga, l’occorrente per poter effettuare terapia precoce con farmaci e schemi terapeutici già utilizzati in ambito ospedaliero oltre strumenti ordinari quali sfignomamometri, fonendoscopi e termometro frontale.

Dicono gli esperti, virologi e infettivologi, che la terapia precoce a domicilio riduce gli episodi gravi del 30%, evita ingolfamento al Pronto Soccorso e alle terapie Intensive, accelera i processi di guarigione per la riduzione di infezioni ospedaliere e per la riduzione del dolore da solitudine. Per questi motivi sono fondamentali la velocità di intervento, diagnosi e terapie appropriate e tenere presente la fondamentale importanza della medicina territoriale e di comunità. Uniti ce la faremo.

Salerno, 31 marzo 2020

Per Cittadinanza Attiva – Tribunale dei diritti del Malato Salerno

Margaret Cittadino, Vinicio Colangelo, Grazioso Trotta.