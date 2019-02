Un melograno nel giardino della radioterapia pediatrica al Ruggi.

In occasione della XVII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, venerdì 15 febbraio alle 9.30, presso il Garden Hospital interno alla radioterapia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, sarà piantato un albero di melograno, simbolo di vita, abbondanza e prosperità.

Presenzieranno alla piantumazione il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, il Direttore Medico di Presidio del Ruggi Angelo Gerbasio, il primario della Radioterapia Davide Di Gennaro, ed il responsabile della Radioterapia Pediatrica Giuseppe Scimone.

La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile è indetta in Italia dalla FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica di cui la OPEN è federata. Da qui l’idea di un’iniziativa locale per sensibilizzare anche la città di Salerno non solo su questa drammatica emergenza che riguarda i pazienti pediatrici malati di cancro, ma anche per dare un segno di speranza, grazie ai tanti e importanti progressi portati avanti dalla ricerca scientifica negli ultimi anni.