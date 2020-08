Torna il Premio Pabulum venerdì 28 a Ravello.

Venerdì 28 agosto alle ore 18:30, nei Giardini del Monsignore di Ravello, avrà luogo la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Nazionale Pabulum, la prestigiosa iniziativa ideata e curata da Katya Tarantino, biologa nutrizionista e Presidente dell’associazione Pabulum.

L’evento, promosso e organizzato dall’associazione Pabulum, è una cerimonia di consegna di riconoscimenti ad alcuni nostri connazionali, professionisti che si sono distinti, nell’ambito del concorso, nei rispettivi ambiti di competenza. La finalità del concorso è quella di promuovere il modello alimentare della dieta mediterranea, con le sue positive valenze qualitative, culturali, storiche, istituzionali e territoriali

“Il concorso è gratuito – afferma la dott.ssa Katya Tarantino – e nasce dalla volontà di creare un spazio culturale innovativo per bambini, ragazzi e adulti in cui poter promuovere l’interesse per la cultura alimentare mediterranea attraverso le diverse forme d’arte”. L’iniziativa ha ricevuto gli importanti e graditi Patrocini morali del Consiglio Regionale della Campania, dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, del Comune di Ravello, del Museo Vivente della Dieta Mediterranea, dell’UNPLI Campania, della Federazione Italiana Cuochi, dell’Unione Regionale Cuochi della Campania.

La serata, organizzata nel pieno rispetto delle norme previste a contrasto del Covid-19, sarà dedicata anche alla cultura, alla musica e al canto con l’esposizione delle interessanti e moderne opere dell’artista Davide Montuori, con il concerto di chitarra classica del musicista Francesco Emanuele Di Iorio, con l’esibizione canora del mezzosoprano Aurora Sperduto e, infine, con il reading poetico organizzato dal Circolo Letterario Anastasiano.

Durante la serata, presentata dal direttore artistico dell’evento, lo scrittore Davide Cuorvo, verranno consegnati i premi e le pergamene ai vincitori delle 11 sezioni del concorso unitamente ad importanti riconoscimenti. Il compito di consegnare i riconoscimenti sarà affidato alle massime autorità istituzionali e ai rappresentanti della cultura.

E’ prevista la partecipazione la partecipazione del padrino della cerimonia Aldo Balestra, Vice Redattore capo de “Il Mattino” che porterà il suo prezioso saluto.

Si ringrazia per il supporto Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno e Presidente Onorario di Giuria del Premio e le socie fondatrici dell’associazione Pabulum, il Medico Radiologo Senologo Graziella Di Grezia e la biologa nutrizionista Giulia Corrado. Si ringraziano, inoltre, il Photoreporter Giuseppe Della Pia, Marsillo Architetti per progettazione design e grafica, Opus e i professionisti e le aziende partner dell’evento.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (Info e prenotazioni: 329-9831500 – associazionepabulum@gmail.com). Pagina facebook: “Premio Nazionale Pabulum”.